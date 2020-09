Numele lui Carmen Iohannis, implicat într-o escrocherie online: cum erau păcăliți pensionarii

Un cont fals pe rețelele de socializare atribuit soției lui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, transmite mesaje în care se menționează că se poate beneficia de o donație dacă apelează la un număr indicat. Cazul este adus în discuție de publicația Epoch Times, care a primit un mesaj de la un cititor în acest sens: "Semnalez o excrocherie probabil PSD-istă. Tatăl meu de 75 ani a primit la ora 8:15 (ora Irlandei) în dimineaţa asta un mesaj privind un act "caritabil" de pe un cont fals indicând a fi al doamnei Iohannis”.

Tatăl cititoarei a primit pe Messenger (Facebook) mai multe mesaje de la o persoană care şi-a făcut cont cu numele Carmen Iohannis şi foloseşte fotografii ale primei doamne, mesaje în care i se transmite că poate beneficia de o donaţie dacă apelează la un anumit număr. Redăm şi mesajul primit de pensionarul de 75 de ani:

"Din prietenie, primiţi cele mai bune salutări ale mele. Sper ca prin harul lui Dumnezeu să te descurci bine. În primul rând, aş dori să-mi ofer scuze sincere pentru această intrucere bruscă în intimitatea voastră.

Aş dori să vă informez despre o veste care mi-a marcat viaţa şi sper că această veste va marca şi dvs. cercetare academică şi profesională, ca parte a unui summit cu privire la condiţiile de viaţă ale copiilor plasaţi în Africa de Vest. El m-a contactat când am fost într-o călătorie guvernamentală şi m-a făcut să înţeleg că are nevoie de o maşină, un telefon mobil şi un capital pentru instalarea lui şi alte nevoi pentru a-şi termina stagiu în bune condiţii.

Mi-a plăcut foarte mult nepotul meu, pentru că avea 26 de ani şi aproape că îşi terminase studiile universitare şi pentru asta l-am trimis:

- 2 Telefoane mobile IPHONE 11 pro Max

- UN COMPUTER APLE - 2 CONDIŢIONARI AER SHARP

- Un MASTERCARD CONTAIND 350.000 € cu care puteţi efectua retrageri la orice bancă din ţară dvs.

- Un Mercedes GLE 2018

Toate acestea printr-o agenţie privată internaţională de transport de mărfuri şi materiale „FedEx express”. Cu două zile înainte ca pachetul să fie în Benin, cumnata mea m-a contactat şi mi-a spus că nepotul meu a avut o criză de COMATEUSE EPILEPTICĂ. Într-adevăr, am comandat spitalizare imediată pentru FRANŢA.

Dar cinci zile mai târziu, cumnata mea mă sună şi îmi spune că nepotul meu a murit. A fost un mare şoc pentru mine, aşa că am luat primul zbor de a pleca în ţară pentru înmormântarea nepotului meu drag neaşteptul PEACE TO HY SULING şi asta în intimitatea familiei pentru a evita orice influx media. Pe scurt, agenţia „FedEx expres” m-a contactat în urmă cu câteva zile pentru a-mi informa că ultimul termen pentru retragerea pachetului din sediul agenţiei lor este foarte apropiat. Aşa că, pentru a-i onora memoria, am decis să ofer acest pachet cuiva; întrucât nepotul meu era foarte iubit de ajutorul umanitar. Prin urmare, am ales profilul tău din lista mea de prieteni virtuali. Prin urmare, vă donăm solemn acest pachet în speranţa. Că îl foloseşti pentru cauze corecte, cinstite şi caritabile.

Nu ştiu în ce domeniu de activitate lucraţi, dar aş dori să păstraţi o parte din aceşti bani şi pentru activităţile dvs. personale. Dacă am luat această decizie, se datorează faptului că majoritatea organizaţiilor de caritate au idei de diversiune. Prin urmare, dacă sunteţi interesat, vă rugăm să contactaţi directorul agenţiei „FedEx expres” şi să-l anunţaţi că: „Sunteţi noul uzufructuar (beneficiar) al pachetului trimis de PRIMA LADY

Doamna CARMEN IOHANNIS la nepotul său, Maurice ” El va avea grijă să-l trimită oriunde te-ai afla. Cod confidenţial pachet: (TR 0804) DENUMIREA DIRECTORULUI AGENŢIE: Domnul JEAN ZOUNDI NUMĂR whatsapp: 229 66771883 directionfedexexpress13@gmail.com ADRESA: 03BP900 Oraş: COTONOU Vă rugăm să anunţaţi odată ce pachetul va fi în posesia dvs. şi folosiţi-l bine. Dumnezeu să te binecuvânteze. NB: iată e-mailul meu: carmeniohannis686@gmail.com în cazul în care nu mai sunt pe Facebook. Excelenţa doamna CARMEN IOHANNIS".