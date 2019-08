S-au tras norocoasele: Ce numere au ieșit la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Loteria Română a continuat, joi, 29 august, 2019, seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. La tragerile de duminică 25 august, Loteria Română a acordat 27.750 câştiguri în valoare totală de 1.174.628,55 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,70 milioane lei (aprox. 1 milion de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3 milioane lei (peste 638.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,75 milioane lei (peste 3,12 milioane euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 19.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 67.000 de lei, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 39.700 lei.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă numerele extrase de joi, 29 august, 2019:

Loto 6/49: 25, 1, 13, 34, 28, 30

Joker: 14 / 42, 18, 27, 10, 32

Loto 5/40: 1, 39, 40, 22, 2, 28

Noroc: 3 0 9 4 2 0 9

Super Noroc: 3 0 5 3 1 3

Noroc Plus: 4 6 8 5 6 7

