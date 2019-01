NEBUNIE la extragerea loto 6 din 49: Ce numere au ieșit la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc

Joi, 24 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 20 ianuarie, Loteria Română a acordat 20.391 de castiguri in valoare totala de 1.511.100,11 lei.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă numerele câștigătoare de la Loto de joi, 24 ianuarie:

Loto 5 din 40: 23, 18, 4, 17, 37, 6

Joker: 36, 13, 45, 31, 12 / 14

Noroc: 3 7 0 0 7 3 5

Super Noroc: 4 7 9 3 2 5

Noroc Plus: 7 5 8 1 7 9

LOTO 6 din 49: 39, 43, 17, 8, 6, 7

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,8 milioane de lei(peste 1,6 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,75 milioane de lei (peste 374.000 de euro).

LOTO 6/49. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,83 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 200.000 de lei (peste 42.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 81.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aproximativ 220.000 de lei (aproximativ 47.000 de euro). La tragerea Joker de duminica, 20 ianuarie, cu acelasi bilet, la categoria a II-a s-au inregistrat 3 castiguri in valoare de 120.192,33 lei fiecare. Biletul norocos a fost jucat la agentia 11-010 din Resita, jud. Caras si a fost completat cu o combinata cu 3 Jokeri (echivalentul a 3 variante simple) si o varianta la Noroc Plus. Biletul a costat doar 14,50 lei, iar valoarea totala a premiului este de 360.576,99 lei.

