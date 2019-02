Care-s cele 6 norocoase: Numerele câștigătoare de la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc

Loteria Română a continuat, duminică, 3 februarie, 2019, seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Un report de peste 8,9 milioane lei (aproximativ 1,9 milioane euro) este la categoria I a tragerii Loto 6/49, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 5,2 milioane de lei (peste 1,1 milioane euro).

STIRIPESURSE.RO vă prezintă numerele câștigătoare:

Joker: 21, 22, 14, 7, 43 /19

Loto 5 din 40: 21, 1, 27, 20, 8, 40

Noroc: 3 7 8 6 0 3 6

Super Noroc: 1 6 6 6 3 5

Noroc Plus: 7 1 9 3 2 3

Loto 6/49: 35, 48, 18, 34, 49, 29

La tragerile de joi, 31 ianuarie, 2019, Loteria Română a acordat 16.123 câştiguri în valoare totală de 724.644,74 lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,8 milioane lei (aproximativ 380.000 euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 238.000 lei (peste 50.200 euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 31.000 lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 228.000 lei (peste 48.100 euro).