O actriță din 'Game of Thrones' va participa la East European Comic Con de la Bucureşti

Carice von Houten, cunoscută pentru rolul Melissandre din „Game of Thrones”, va participa la cea de-a şaptea ediţie a East European Comic Con, care va avea loc în perioada 24 - 26 mai la Romexpo, scrie news.ro.

Evenimentul va fi primul din lume ce se va desfăşura după finalul cel de-al optulea şi ultim sezon al serialului (19 mai) şi la care vor lua parte doi actori care au făcut parte din distribuţia producţiei HBO.

Actriţa va fi prezentă la eveniment pentru o sesiune de întrebări şi răspunsuri, fotografii şi autografe, sâmbătă (15:00 - 19:00) şi în prima parte a zilei de duminică (până la ora 14:00).

Înainte să o interpreteze pe Melissandre, Carice von Houten s-a făcut remarcată în seriale ca „Suzy Q” şi „Undercover Kitty”, pentru care a primit un trofeu Golden Calf, cele mai prestigioase premii în domeniul cinematografiei din Olanda.

Carice von Houten se va reîntâlni la East European Comic Con cu Vladimir Furdik, care i-a fost coleg de platou pentru „Game of Thrones”. Cei doi se alătură lui Nicholas Brendon („Buffy The Vampire Slayer”), Adam Brown („The Hobbit”, „Pirates of the Caribbean”) şi Manu Bennett („Spartacus”).

Citește și: Peste 7.000 de scenarişti de la Hollywood şi-au concediat impresarii

Pe lângă pavilionul B1 al Romexpo, anul acesta, în premieră, organizatorii vor folosi şi pavilionul central, depăşind astfel recordul suprafeţei de desfăşurare de anul trecut.

Precedenta ediţie EECC i-a adus în faţa fanilor pe Daniel Gillies („The Originals”), Andrew Scott („Sherlock”), Jim Beaver („Supernatural”), Chris Rankin („Harry Potter”), Staz Nair şi Gethin Anthony („Game of Thrones”), ilustratorii David Lloyd (co-creator V for Vendetta), Maya şi Yehuda Devir şi Guillermo Ortego. La eveniment au participat aproximativ 48.000 de persoane.

East European Comic Con se extinde anul acesta, pentru prima dată, cu o ediţie în afara Capitalei, Transylvania Comic Con, care va avea loc în perioada 18 - 20 octombrie, la Sala Polivalentă - BT Arena din Cluj-Napoca.