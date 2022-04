O adaptare pentru scenă a 'Life of Pi' şi musicalul 'Cabaret', marii câştigători ai premiilor Olivier la Royal Albert Hall

O adaptare pentru scenă a „Life of Pi” şi musicalul „Cabaret” au fost marii câştigători ai premiilor Olivier, decernate duminică la Royal Albert Hall din Londra, scrie BBC, relatează News.ro.

Seara de la Royal Albert Hall a recompensat producţiile teatrale britanice într-un an în care spectacolele au fost reluate după lockdown.

Starurile din „Cabaret” Eddie Redmayne şi Jessie Buckley au câştigat premiile de actorie, în timp ce spectacolul a fost numit cel mai bun musical la categoria „best revival”.

„Life of Pi”, bazat pe romanul lui Yann Martel premiat cu Booker, a fost „best new play”, recompensat cu mai multe premii la categoriile tehnice.

Hiran Abeysekera a cîştigat premiul pentru cel mai bun actor, în timp ce şapte actori care îl interpretează colectiv pe tigru au fost laureaţi ai premiului pentru „cel mai bun actor în rol secundar”.

Succesul „Cabaret” la prima ceremonie Olivier de după 2020 vine după o stagiune în care a fost aclamat de critici. Producţia a câştigat şapte din cele 11 premii pentru care a fost nominalizată, inclusiv toate cele patru premii pentru actorie acordate lui Redmayne, Buckley, Elliot Levey şi Liza Sadovy.

„Back To The Future” a fost numit „best new musical”, una dintre cele mai competitive categorii ale serii.

Sheila Atim a câştigat la categoria „cea mai bună actriţă” pentur interpretarea din „Constellations”.

În cadrul ceremoniei au fost aduse omagii personalităţilor din industrie care au murit în ultimii doi ani, inclusiv actorilor Christopher Plummer, Dame Barbara Windsor, Paul Ritter, Geoffrey Palmer, Sir Antony Sher, Una Stubbs, Des O'Connor şi compozitorului Stephen Sondheim.

Lista completă a câştigătorilor:

Best new play - „Life of Pi”

Best new musical - „Back to the Future: The Musical”

Best entertainment or comedy play - „Pride and Prejudice (Sort Of)”

Best revival - „Constellations”

Best musical revival - „Cabaret”

Best family show - „Wolf Witch Giant Fairy”

Best director - Rebecca Frecknall pentru regia „Cabaret”

Best actor - Hiran Abeysekera pentru rolul din „Life of Pi”

Best actress - Sheila Atim pentru rolul din „Constellations”

Best supporting actor - Cei şapte actori care îl interpretează pe tigrul din „Life of Pi”

Best supporting actress - Liz Carr pentru „The Normal Heart”

Best actor in a musical - Eddie Redmayne pentru rolul din „Cabaret”

Best actress in a musical - Jessie Buckley pentru rolul din „Cabaret”

Best supporting actor in a musical - Elliot Levey pentru rolul din „Cabaret”

Best supporting actress in a musical - Liza Sadovy pentru rolul din „Cabaret”

Best set design - Tim Hatley, Nick Barnes & Finn Caldwell

Best lighting design - Tim Lutkin şi Andrzej Goulding pentru „Life of Pi”

Best new dance production - „Revisor” de Crystal Pite şi Jonathon Young

Best new opera - „Jenůfa”

Best costume design - Catherine Zuber pentru „Moulin Rouge! The Musical”

Best sound design - Nick Lidster pentru „Cabaret”

Best original score or orchestration - Simon Hale pentru „Get Up, Stand Up! The Bob Marley Musical”

Best theatre choreographer - Kathleen Marshall pentru „Anything Goes”

Outstanding achievement in dance - Arielle Smith

Outstanding achievement in opera - Peter Whelan şi Irish Baroque Orchestra for Bajazet

Outstanding achievement in affiliate theatre - Old Bridge - Bush theatre

Special award - Sylvia Young, Lisa Burger, Bob King, Gloria Louis, Susie Sainsbury