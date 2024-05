O Alee a Celebrităţilor, opt seri în compania unor muzicieni din 18 ţări la cea de-a 27-a ediţii a Festivalului de Jazz de la Bansko

O Alee a Celebrităţilor, opt seri în compania unor muzicieni din 18 ţări şi o scenă pentru tinere talente fac parte din programul celei de-a 27-a ediţii a Festivalului de Jazz de la Bansko. Programul a fost prezentat de primarul din Bansko, Stoicho Banenski şi de şefa FEST-BG, Iliana Ştereva, luni, în cadrul unei conferinţe de presă. Cea de-a 27-a ediţie a festivalului se va desfăşura în perioada 3 - 10 august, conform Agerpres.

În cadrul festivalului, 135 de muzicieni din 18 ţări vor susţine 23 de concerte. Pe scena pentru tinere talente din Bansko Park vor urca 45 de artişti din 3 ţări, care vor susţine 21 de concerte.

Festivalul se va deschide cu proiectul "Jazz and Legends" şi un concert susţinut de Camellia Todorova şi Vassil Petrov, starurile jazzului bulgar. Ei vor fi acompaniaţi de Big Band-ul Academiei Naţionale de Muzică, sub conducerea lui Mihail Iosifov.Festivalul de anul acesta va include şi o Alee a Celebrităţilor, organizată cu sprijinul Fondului Naţional pentru Cultură, conform lui Ştereva. Pe plăcile din granit vor fi inscripţionate numele unor artişti importanţi ai muzicii bulgare, a mai susţinut Banenski. Acestea vor fi realizate în cadrul evenimentului în aer liber "Music in Stone".Un concurs pentru proiecte a fost deschis până la sfârşitul lunii aprilie; cele cinci personalităţi care vor fi introduse pe Aleea Celebrităţilor vor fi cunoscute la sfârşitul lunii mai. Dintre aceste personalităţi nu poate lipsi fondatorul acestui festival de jazz, dr. Emil Iliev, a adăugat Ştereva.Pentru încă un an, programul festivalului va include o academie de jazz. Aceasta este susţinută de Ministerul Culturii, care a recunoscut academia ca pe un element valoros al Festivalului de Jazz de la Bansko, a spus Ştereva. În mod tradiţional, muzicienii de pe scena mare vor susţine ateliere cu tinerii muzicieni din academie.Festivalul de Jazz de la Bansko va prezenta proiecte ale muzicienilor bulgari care trăiesc şi lucrează în străinătate de ani de zile, dar sunt puţin cunoscuţi în ţara lor natală. FEST-BG împreună cu noii lor parteneri de la Agenţia de Stat pentru Bulgarii din Străinătate au ambiţia de a extinde acest program pentru copiii bulgari care locuiesc în străinătate, cu scopul de a-i aduce înapoi în Bulgaria, a adăugat Ştereva.Ştire selectată de BTA pentru promovare şi publicare de către AGERPRES, fără intervenţie pe text, conform acordului de colaborare dintre agenţii