O armă letală şi peste 160 cartuşe au fost confiscate din locuințele a doi bihoreni, bănuiți de contrabandă calificată

O armă letală lungă şi peste 160 de cartuşe au fost confiscate de poliţişti din locuinţele a doi bihoreni, în urma unor percheziţii domiciliare, cei doi fiind bănuiţi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi contrabandă calificată, a informat luni, într-un comunicat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor.

Potrivit sursei, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au efectuat vineri două percheziţii domiciliare în localitatea bihoreană Cărăndeni, la două imobile deţinute de un bărbat de 46 de ani, din municipiul Oradea, bănuit de comiterea infracţiunilor de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi contrabandă calificată, potrivit Agerpres.ro.

În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii bihoreni au descoperit, într-unul dintre imobilele percheziţionate, o armă letală lungă, pe care acesta o deţinea ilegal. Arma a fost ridicată în vederea confiscării.

În urma administrării probatoriului în cauză, tot vineri, 3 aprilie, poliţiştii de la Arme l-au reţinut pe bărbatul de 46 de ani, pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Bihor.

Extinzând cercetările în cauză, sâmbătă, 4 aprilie, poliţiştii au mai descoperit în locuinţa unui bărbat de 74 de ani, din localitatea Cărănzel, judeţul Bihor, 164 de cartuşe cu glonţ, un cartuş cu alice, toate nepercutate, o lunetă şi un binoclu de culoare neagră, care, în urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit aparţin bărbatului de 46 de ani, din Oradea.

Acesta este bănuit că le-ar fi achiziţionat din spaţiul comunitar şi le-ar fi introdus, ilegal, pe teritoriul României, în cursul lunii decembrie 2019.

Întreaga cantitate de muniţie şi bunurile descoperite la bărbatul de 74 de ani au fost ridicate în vederea confiscării.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea a dispus, în cazul orădeanului de 46 de ani, măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

"Poliţiştii continuă cercetările în cauză sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, faţă de bărbatul de 46 de ani, din Oradea sub aspectul comiterii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi contrabandă calificată, iar faţă de bihoreanul de 74 de ani sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor", se mai arată în comunicat.