O asociație românească din Calabria vine în ajutorul românilor

Iata mai jos mesajul postat pe facebook, de catre Gabriela Mocanu

"Buna dimineata! Dragii noștri conationali din Cosenza, Rende și împrejurimi va suntem alaturi asa cum am fost intotdeauna. Daca aveti nevoie de informatii de sprijin nu ezitati sa ne contactați. Va rugam sa va pastrati calmul sa respectati noile masuri de prevenire a contaminari cu COVID 19. Nu sunteti abandonati, Consulatele, Ambasada noastra din ITALIA transmit in permanență informatii oficiale , si tin legatura cu cetatenii romani. Acum mai mult ca oricand trebuie sa fim uniti si solidari cu ITALIA , tara care ne gazduieste si in care traim. Dumnezeu ne va ajuta si vom sarbatori impreuna victoria impotriva Covid 19. Nu ezitati sa ne contactati la numerele de telefon :3881915450, 3200949653.Va îmbrățișăm cu drag."