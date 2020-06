O celebra ACTRIȚĂ de la Hollywood a fost găsită moartă

Actriţa de origine argentiniană Linda Cristal, star al anilor 1960, a murit la Beverly Hills, la vârsta de 89 de ani. Ea a jucat în "Comanche", "Alamo", "The High Chaparral", "Mister Majestyk", anunță news.ro.

Decesul a fost confirmat de fiul ei Jordan Wexler, care a precizat că actriţa a murit în somn, potrivit Le Figaro.

Ea va rămâne în memoria cinefililor ca o frumuseţe mexicană care le-a dat replica legendelor Hollywoodului precum: John Wayne, Tony Curtis, James Stewart, Charles Bronson.

Citește și: Negocierile PSD - Pro România stagnează. Gabriela Firea: Nu vreau ca PSD să facă sacrificii pentru mine

Linda Cristal a jucat în 20 de filme în Mexic până să ajungă la Hollywood pentru primul rol în engleză, în filmul "Comanche" (1956), de George Sherman, unde interpreta fata răpită a unui aristocrat spaniol din Mexic.

Născută Marta Victoria Moya la 23 februarie 1931 în Buenos Aires, Linda Cristal şi-a petrecut tinereţea în Argentina. Tatăl său Antonio Moya Bourges a fost un imigrant francez, un om de presă care a publicat în reviste. Mama sa, Rosario Pego, era italiancă. În multe interviuri, Linda Cristal a declarat că tatăl ei a intrat într-un conflict cu o bandă criminală şi a fost nevoit să fugă cu familia la Montevideo, în Uruguay. Când avea 13 ani, cei doi părinţi au murit intoxicaţi cu monoxid de carbon în maşina lor.

În adolescenţă, Linda Cristal a studiat la Conservator. La vârsta de 16 ani, s-a căsătorit cu actorul argentinian Tito Gómez. Căsătoria a fost anulată după doar câteva săptămâni. În timpul unei călătorii în Mexic, împreună cu fratele ei, a fost remarcată de producătorul Miguelito Alemán care i-a oferit un rol mic în unul dintre filmele sale. Sub numele de Linda Cristal a filmat opt producţii cu actorul şi producătorul Raúl de Anda.

La sfârşitul anilor 1950, juca în special în westernuri. După ce a apărut în "The Last of the Fast Guns", 1958, "The Fiend Who Walked the West", 1958, a jucat în "Cry Tough",1959, dramă despre portoricanii din New York.

Citește și: ABERANT Directorul Spitalului Victor Babeș din Timișoara: Riscul să iei COVID din Grecia e mai mare decât în România

Linda Cristal a jucat alături de John Wayne în "Alamo", în "Two Rode Toghether", în regia lui John Ford, în 1961, împreună cu James Stewart şi Richard Widmark.

Însă în "Mr. Majestyk" Linda Cristal va oferi rolul ei marcant. Semnat de Richard Fleischer, acest thriller sub formă de western, lansat în 1973, i-a prilejuit întâlnirea cu Charles Bronson.

În 1988, Linda Cristal va juca pentru ultima dată în serialul de televiziune "General Hospital".