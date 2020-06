ABERANT Directorul Spitalului Victor Babeș din Timișoara: Riscul să iei COVID din Grecia e mai mare decât în România

Declarații absolut halucinante făcute de șeful Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Cristian Oancea, membru PNL uns director în plină pandemie, anunță că românii care merge în Grecia sau Bulgaria au șanse mai mari să ia coronavirus decât cei care își fac vacanța în țară.

Teoria medicului nu are absolut nicio bază științifică, iar argumentele sunt puerile. Vă prezentăm mai jos declarația.

„Din punctul meu de vedere anul acesta e bine sa ne redescoperim tara, si va spun de ce. Tu esti sanatos, cu familia sanatoasa, va duceti cu masina in Grecia, Bulgaria, Italia. Te duci cu familia sanatos si e riscul sa vii bolnav de acolo. Inca au putine cazuri, dar aveti rabdare (n.r grecii si italienii). Iti inchiriezi o vila sau un apartament si esti tu cu familia, dar mergi la alimentara sa cumperi produse, te duci la restaurant sa mananci, te duci la plaja. Riscul este mai mic la noi in tara…Industria HORECA la noi e mult mai riguroasa. Am fost si eu in Grecia de multe ori si cunosc HORECA din Grecia, si exista riscul sa te intorci bolnav de acolo. Nu cred ca pentru o saptamana sau doua merita riscul asta, cand avem o tara frumoasa si la noi… Pot sa se supere (n.r. agentii de turism). Nu vreau sa bucur sau sa supar pe cineva. Eu tin cu pacientii, pentru ca am fost la capataiul lor si am vazut cu satisfactie si vindecati, dar am vazut si decedand. Nu ma intereseaza sa supar, eu vreau sa spun realitatea si ce am vazut cu ochii mei„, a spus managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara in INTERVIURILE TIMISOAREI, potrivit Opinia Timișoarei.ro.