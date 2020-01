O celebră doctoriță RUPE TĂCEREA: cu ce probleme se confrunta Cristina Țopescu înainte să moară

Medicul Monica Pop a rupt tăcerea. Conform acesteia, Cristina Țopescu a avut mai multe probleme înainte să moară. Aceasta s-a confruntat de multe ori cu depresia și situația s-a înrăutățit după ce tatăl acesteia a murit. Mai mult, Cristina Țopescu avea mai multe probleme și din cauza câinilor, pe care îi iubea extrem de mult, dar care i-au adus probleme și cu vecinii și cu hingherii.

Citește și: SECRETIZAREA salariilor din MAI si MApN, impusă pe ASCUNS de PNL, a EȘUAT cu stil: lista beneficiarilor din IPJ Timiș

„Aș fi vrut să nu am ocazia niciodată să vorbesc despre așa ceva. Când a plecat domnul Cristian, Cristina a suferit o depresie. În aceeași perioada a mai pierdut și doi câini. Cristina era o singuratică, așa a fost dintotdeauna. Are doi frați, care nu stau în București, mama care stă în Germania. A fost prima dată când nu mi-a răspuns, i-am scris de Sf. Cristian, de Crăciun. A apelat la psiholog pentru depresie, după moartea tatălui său. Am mers cu ea la spital de câteva ori, când era internat domnul Țopescu, el se bucură foarte mult când o vedea”, a declarat medicul Monica Pop pentru un post de televiziune, scrie Spynews.ro.