O cincime din Autostrada Ungheni - Iaşi - Târgu Mureş va fi realizată cu bani din Planul Naţional de Rezilienţă

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a declarat, la Iaşi, că aproximativ 60 de kilometri din Autostrada Ungheni - Iaşi - Târgu Mureş vor avea ca finanţare Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar banii pentru ceilalţi 260 de kilometri vor fi asiguraţi prin Programul Operaţional Transporturi, anunță news.ro.

Marcel Boloş a spus, miercuri seară, la Iaşi, într-o conferinţă de presă, că Autostrada A8 Ungheni - Iaşi - Târgu Mureş va măsura 320 de kilometri, iar două segmente din autostradă vor fi prinse la finanţare prin PNRR.

"Am identificat soluţia de finanţare pentru autostrada A8, şi anume, capătul estic, care asigură legătura între Moţca, Târgu Neamţ şi Leghin, cu o lungime de 34 de kilometri, va fi propunerea noastră pentru includerea în facilitatea de redresare şi rezilienţă, instrument financiar pe care îl avem la dispoziţie. Şi capătul vestic al autostrăzii, cel care asigură legătura între Miercurea Nirajului şi Târgu Mureş, cu o lungime de 25 de kilometri, va fi de asemenea propunerea noastră pentru includerea în facilitatea de redresare şi rezilienţă. Aşadar, am făcut un pas uriaş pentru implementarea Autostrăzii Unirii, am făcut un pas uriaş pentru un mare proiect de infrastructură de transport al României", a spus Marcel Boloş.

Citește și: Dezvăluire. Managerul ‘Spitalului Groazei’ din Reșița, cap de listă PNL la alegeri! A fost înscăunat de Nelu Tătaru în aprilie

El a precizat că aceste două segmente vor trebui finalizate cel târziu în anul 2026, suma necesară ridicându-se în total la 160 de milioane de euro.

Cât priveşte tronsonul montan al Autostrăzii A8, care este şi cel mai greu de realizat şi care presupune costuri de câteva miliarde de euro, finanţarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Transporturi.

Ministrul Marcel Boloş a mai precizat că a avut o întâlnire cu oamenii de afaceri din Iaşi, iar în cadrul reuniunii a discutat şi despre alte proiecte de infrastructură din Moldova.

"Am discutat în această seară (miercuri seară - n.r.) despre trei proiecte de infrastructură de transport pentru regiunea Moldova. Practic, trei proiecte pentru infrastructura de transport care însumează peste 1.200 de kilometri de autostradă cu un buget de peste nouă miliarde euro. Este vorba despre autostrada A8, legătura dintre Târgu Mureş - Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni, care are o lungime de 320 de kilometri şi o valoare estimată la cinci miliarde de euro. Apoi de Autostrada A7, care asigură legătura între Ploieşti - Paşcani - Siret, care are o lungime de 421 de kilometri şi o valoare estimată de 2,2 miliarde de euro. Al treilea proiect de importanţă majoră pentru regiunea Moldova, Autostrada A13, legătura dintre Braşov-Bacău, cu o lungime de 180 de kilometri şi o valoare estimată de 1,9 miliarde de euro. Cele trei proiecte de infrastructură de transport definesc şi reconfigurează viitorul economic al regiunii Moldova", a afirmat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

Citește și: Florin Cîțu, nou atac la adresa PSD: Trebuie să dispară! PSD înseamnă dobânzi mari. Taxe mari și multe

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a spus, în aceeaşi conferinţă de presă, că guvernul liberal alocă cea mai mare importanţă dezvoltării Moldovei, el precizând că Autostrada Unirii (A8 - n.r.) va avea resursele financiare necesare.

"Suntem în situaţia în care Guvernul PNL alocă cea mai mare importanţă dezvoltării Moldovei. Autostrada Unirii are şi susţinere, dar va avea şi resursele financiare pentru a fi implementată. Ca moldovean, susţin toate proiectele de infrastructură care pot aduce dezvoltare în regiunea noastră, fie că vorbim de A7 (Siret - Ploieşti, n.r.) Autostrada Nordului, A13 (Braşov – Bacău, n.r.) sau Autostrada Unirii. Toate sunt vitale pentru dezvoltarea Moldovei", a spus şeful CJ Iaşi, Costel Alexe.