O copie a dosarul Tel Drum, în care este cercetat Liviu Dragnea, a fost trimisă Secției pentru Magistrati/ Lazăr va decide cine va face ancheta

Procurorul sef interimar al DNA anunta ca o copie a dosarului Tel Drum, in care este cercetat Liviu Dragnea, a fost trimisă Secției pentru Investigarea Magistratilor, la solicitarea structurii.

"Noi le-am trimis in copie si dosarul Sectiei. Probabil au de solutionat o alta cauza, se pot regasi mijloace de proba in alte cauze", a spus Calin Nistor.

"Conflictul pozitiv de competenta se constata atunci când doua organe de urmarire penala se declarata competente in a solutiona o cauza. Când pretind ambele ca sunt competente este sesizat procurorul general al Romaniei pentru a stabili carei unitati de parchet ii revine competenta de a efectua urmarirea penala. Corespondenta in doua situatii a fost purtata direct cu sectia privind infractiunile asimilate coruptiei. Au fost solicitari, Procuroru de caz si seful de sectie au apreciat ca in aceasta situatie competenta le revine si au sesizat Procurorul general. Raportul de expertiza a fost finalizat in decembrie", a precizat seful DNA.