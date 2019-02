Călin Nistor spune ce măsuri s-au luat la DNA după plecarea lui Kovesi: Am pus accent deosebit pe un standard calitativ ridicat

Procurorul șef interimar al DNA, Călin Nistor, susține că in a doua parte a anului 2018, dupa revocareqa Laurei Codruta Kovesi, conducerea institutiei a pus un accent deosebit pe un standard calitativ ridicat, precum si pe calitatea actului de urmarire penala.

"Un accent deosebit a fost pus pe un standard calitativ ridicat si pe verificarea legalitatii temeiniciei solutiei dispuse de procuror, pentru a se evita solutii de achitare din partea instantei de judecata. (..) Am acordat o exigenta sporita calitatii actului de urmarire penala chiar daca ne-am asumat riscul de a exista scaderi sub aspectul numarului cauzelor trimise in judecata. Unde am constatat ca actele de trimitere in judecata si de urmarire penala au fost realizate necorescunzator am dispus infrmarea acelor acte. Au existat situatii in care unele servicii au avut o activitate extrem de redusa anul trecut, servicii doar cu un singur rechizitoriu pe anul 2018", a declarat Nistor Călin la prezentarea raportului de activitate pentru anul 2018.