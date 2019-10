O cunoscută judecătoare iese la rampă după scandalul din CSM: Gafele judecătoarei Chiş, taxate dur

Contrele de marţi din plenul CSM nu au fost urmărite de toată suflarea magistraţilor din ţară, în condiţiile în care în joc au fost nu numai numirile la SIIJ, ci şi proiectele de buget pentru instanţe şi parchete, dar şi chestiunea sediului CSM. În loc de soluţii, magistraţii au fost martori unui nou boicot justificat prin raţionamente care pe alocuri au depăşit limita adevărului. A fost cazul judecătoarei Andrea Chiş, care a susţinut că şapte membri CSM sunt cercetaţi disciplinar, fiind contrazisă în timp real de Inspecţia Judiciară. Aceeaşi judecătoare a încercat să explice absenţa de la serviciu a unor colegi printr-o comparaţie cu instanţele, susţinând că judecătorii îşi stabilesc propriile termene. Această afirmaţie este atxată dur de judecătoarea Adina Daria Lupea, judecător la Curtea de Apel Cluj (instanţă de la care provine şi Chiş). Lupea arată că judecătorii de penal au un program mult mai imprevizibil şi în niciun caz nu şi-ar putea permite să absenteze de la şedinţe, precum fac unii membri ai CSM.

"Incep prin in a va spune ca in aceasta saptamana sunt, alaturi de un alt coleg al meu, de serviciu. Adica de permanenta, zi si noapte pana duminica la orele 24. Adica daca intra o propunere de arestare preventiva, de perchezitie, de autorizare interceptari, de mandat european de arestare, de contestatie a unei hotarari date de un judecator de drepturi si libertati de la cele 4 tribunale arondate, noi doi trebuie sa fim prezenti.Acestea sunt regulile pentru fiecare dintre cei doi judecatori ai sectiei noastre care sunt de serviciu la permanenta in fiecare saptamana. Nu doar pentru noi doi. Suntem de asemenea de serviciu pentru orice cerere de abtinere/recuzare care ar interveni in aceasta saptamana, precum si in situatia in care un coleg din diverse motive ar lipsi. Adica, ar trebui sa intram in apeluri sau contestatii, in lipsa justificata a vreunui coleg de al nostru. Voi edita postarea pe masura ce scriu, sa nu cumva sa imi sara cursorul de revolta si sa trebuiasca sa o iau de la capat.

Am inceput cu aceste explicatii pornind de la sedinta CSM de azi care a fost de rasul plansul, pe care am avut rabdarea sa o vizionez trecand de la o stare la alta. Voi mai mentiona ca situatiile pentru judecatorii de tribunale si judecatorii care sunt de serviciu saptamanal situatiile sunt oarecum identice , cu precizarea ca la judecatorii nu exista complete colegiale si aceasta ar fi singura diferenta. Prin urmare, in astfel de situatii nu ne putem face niciun alt program, nici macar pentru o zi, exterior instantei din care facem parte.

Eu am tot sperat de ieri ca se va gasi o solutie prin care cei trei procurori (de domnul general Licu nici nu mai vorbesc, ca e si el membru de drept) membri alesi ai CSM isi vor face cumva aparitia la sedinta de azi unde s-au spus multe gogomanii si minciuni. Da, minciuni. Sedinta de plen convocata de vineri. Adica de peste 3 zile, nu cum ne abureste un membru CSM ca nu s-a respectat Codul de procedura civila cu convocarea la cel putin 3 zile libere.

Trec peste faptul ca s-a mintit, in plen, ca pentru ceva absente din vara de la plen 7 membri ar fi cercetati disiciplinar. La orele 10.22, adica la 7 minute de la aceasta afirmatie , Inspectia judiciara a infirmat faptul ca ar exista 7 membri CSM cercetati disciplinar pentru absente din plen.

Am mai asistat la un circ in care s-a incercat a se muta atentia de la absentele din plen de azi, nejustificate, a trei procurori, aducandu-se in discutie istorii de acum 2-3 ani, in conditiile in care ei stiau de saptamana trecuta, de miercuri, data si ora de convocare a plenului si unul nu a scos un cuvant ca ar lipsi (in comisii), fiind convocati in ceva adunare suprasolicitanta de catre Procurorul General, care si el a lipsit de la plen si nici nu a raspuns la telefon. Ca de ce sa raspunda domnia sa telefonului presedintelui CSM, un simplu judecator, cand poate sa nu raspunda si sa dea cu flit? Mare lucru ca nu era indeplinit cvorumul la CSM. Cam a 5-a oara in 3 luni.

Nu suntem de acord noi, unii judecatori care suntem acolo si ne intelegem cica menirea sa mergem peste domnii procurori sa-i deranjam , doamne fereste, si care REFUZA sa isi indeplineasca sarcinile de serviciu , sa nu ii deranjam vezi doamne, in conditiile in care s-a ajuns ca ei sa deranjeze nu numai presedintele CSM, ci si colegii judecatori, ca vor lipsi azi. Datile trecute erau in sediu si nici nu au coborat din birouri, sa nu indeplineasca cvorumul.

In timpul sedintei, intervine un membru CSM si spune ca a primit un mesaj de la un coleg judecator ca ce i s-ar intampla lui daca nu ajunge la sedinta de judecata ca e programat la ora de sport. Sigur, comparatia vadit ironica, era legata strict de sedinta de lucru de la Parchetul General unde nimeni nu stie nici de ce s-au adunat, nici de ce trei membri CSM erau prioritar acolo in loc sa fie la locul de munca de unde sunt platiti.

Intervine intelept o colega judecator ca suntem in era postmodernitatii, si ca se poate vota si prin videoconferinta sau prin vot electronic, nefiind neaparat necesara prezenta la dezbateri. Pai eu zic nici sa nu mai plece de acasa.Sa voteze de unde s-or afla. De la shopping, de la sala de sport, de la cursurile de yoga din pozitia lotus, la ce sa se mai oboseasca sa ajunga la consiliu? Eu oare pot participa la sedintele de judecata de acasa pe skype ? Ma intreb asa, ca o novice.

Dupa care urmeaza un schimb de replici, intre doi membri CSM ca intrebari de acest gen le-au fost puse de colegi din teritoriu. Daca eu nu vin, in mod repetat , justificat sau nu, in sedinta de judecata programata, ce mi se intampla?

Aici a urmat un raspuns monumental. Am picat lata si l-am pus pe repeat sa fiu sigura ca aud bine. Ca nu am cum, s-ar spune, auzenii. Ca doamna colega din CSM le-a explicat celor ce au pus aceasta intrebare ca situatia e diferita. Ca ei au controlul termenelor de judecata, si fixeaza ei in procedura regularizarii termenele si stiu cand pot si cand nu.

Noa, asa da. Imi place ca un judecator nepenalist imi explica mie cum e cu controlul termenelor mele de judecata in penal. E magistral. Nu e magistral, e de neconceput. Ca un judecator de civil, briliant sa fie el, dar membru CSM care se presupune ca ar cunoaste toate problemele sistemului, sa nu aiba nici cel mai mic habar despre cum se judeca in penal.

De aceea am si inceput cu specificul sectiilor penale, ca sa ajung la ineptia spusa ca noi TOTI judecatorii nu avem o scorpie de sefa (de instanta, de CSM) care ne fixeaza termenele. Ca asta noi dispunem.

Nu doamna mea, nu e asa.

Un judecator de penal nu viseaza cand ii vine procurorul cu o propunere de perchezitie/interceptare/arestare. Nu viseaza cand e prins unul pe un mandat european. Nu isi poate face "un program" cum spuneti dvs. in functie de sedinte, pentru ca poate fi la permanenta necesar nonstop. Un judecator de drepturi si libertati pe faza de urmarire penala habar nu are cand i se solicita alta masura in acel dosar de care el e raspunzator pentru orice act indeplinit in toata faza de urmarire penala, nu e mama Omida sa viseze cand un inculpat cu control judiciar isi incalca obligatiile si trebuie inlocuita masura cu una mai severa. In penal nu exista regularizari si ma mir ca in toate adunarile generale in care a fost nu a fost unul sa ii raspunda, asa ca o fac eu.

Eu cred ca am fost suficient de isteata si precauta, intotdeauna, sa nu ma bag in domenii pe care nu le stapanesc, chit ca nu am fost si nici nu voi fi vreodata membru CSM. Dupa cum functioneaza acesta in functie, jur ca nu mi-as mai dori nici ca ultima alternativa o asemenea demnitate. Pai vorbim toti acolo povesti, ne prefacem atoate stiutori, vorba doamnei Baltag "profesori de comunicare" dar habar nu avem cum functioneaza acel 20% procent din justitie care este justitia penala. Da, aceea care detine mereu prim-planul, aceea in care judecatorii din acest domeniu sunt cel mai mult mediatizati, blamati, jigniti, demonizati, ale caror dosare fac prim-timeul celor mai multe emisiuni sau publicatii, ca din pacate taxele de prima inmatriculare si granituirile nu suscita interesul nimanui. Departe de mine gandul de a marginaliza in vreun fel activitatea judecatorilor din domeniile non-penale, cum li se spune, dar tirurile principale sunt pe noi. Si cand tu esti membru CSM, reprezentant al tuturor si habar nu ai de domeniul asta, ori iti iei consilier un procuror (de preferat, nu de acestia cu activitate permanenta, care in alte conditii la absente nemotivate de la activitati din dosarele penale ar zbura din sistem), ori spui ca te depaseste problema si te retragi. In glorie, daca mai poti..

Mai departe, lucrurile s-au intamplat cum stiti. Cu toata vointa colegilor din sectia de judecatori si a membrilor societatii civile care au stat in institutie pana la 16.30, cei trei membri alesi dintre procurori nu s-au prezentat, cum nici domnul general Licu nu a facut-o. Poate ca sa ne demonstreze ca am ramas in republica procurorilor si fara ei nu se poate face nimic. Nu o sa il uit insa pe domnul Codrut Olaru, care in pofida actiunilor colegilor domniilor sale, a stat in plen si a inghitit ce trebuia de inghitit referitor la atitudinea necolegiala si profund lipsita de respect a colegilor sai de sectie. Macar a ramas la discutii, desi izolat.

Intre timp, au plecat si cei trei membri judecatori ai sectiei noastre, carora le pica greu programul de peste ora 16.00, dovada a faptului ca nu prea au judecat prin penal, cel putin in ultimii 15 ani, cand ai ora de intrat in sala, dar nu ai ora de iesit prestabilita, sa iti faci program de tenis sau yoga sau pedichiura/manichiura.

In aceste circumstante, ma urati sau nu, sunt de acord cu doamna Savonea ca ceva trebuie schimbat. Cum, in ce modalitate, nu stiu, nu sunt membru CSM sa gasesc solutii. Insa nepasarea, aroganta, dispretul fata de colegii tai din CSM, sfidarea, lipsa de interes pentru un sistem intreg (azi trebuia votat bugetul instantelor, inclusiv al CSM si alte probleme importante) te fac nedemn de o misiune incredintata pentru 6 ani de catre colegii tai. Colegi care, daca iti aproba comportamentul, inseamna ca avem ce meritam.Sau ce merita ei.

Si ca singura solutie viabila in acest moment este separarea carierelor definitiv. CSM separat pentru judecatori si procurori. Sau cum s-ar spune, vii cu vii, mortii cu mortii", scrie judecătoarea Adina Daria Lupea pe Facebook.