O elevă de 17 ani au reușit să adune 4.000 de euro, cu propriul site, bani pe care i-a donat Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu

O elevă de 17 ani care studiază la un liceu din Londra a donat spitalului de copii Grigore Alexandrescu din Bucureşti echipamente de protecţie împotria Covid-19. în valoare de 4.000 de euro, bani strânşi cu ajutorul unui site creat de ea, potrivit news.ro.

"A fost o mare surpriză pentru noi când o elevă de 17 ani ne-a contactat şi a donat spitalului echipament de protecţie pentru medici împotriva Covid-19 în valoare de 4.000 de euro. Nu s-a mai întâmplat ca un copil să facă astfel de donaţii. În general donează oamenii de afaceri şi ONG-urile", a declarat pentru Profit.ro medicul Alexandru Ulici, de la spitalul Grigore Alexandrescu.

Tânăra se numeşte Ana Călina, are 17 ani, s-a născut şi a trăit în România 16 ani, iar pentru ultimii doi ani de liceu s-a transferat la o instituţie de prestigiu din Londra.

Citește și: Ordin urgent al lui Marcel Vela! Se face lumină: ‘Nu are atribuții’

Ea a relatat că s-a îmbolnăvit de gripă în Anglia la începutul anului, dar nefăcând niciun test, nu ştie dacă a avut sau nu coronavirus, dar ea bănuieşte că ar fi putut avea coronavirus. S-a întors în ţară pe 19 martie şi a intrat în autoizolare, perioadă în care a creat site-ul Covid19romania.org, prin intermediul căruia şi-a propus să strângă donaţii pentru lupta împotriva Covid-19.

"După o lună şi jumătate am primit donaţii în valoare de 4.000 de euro, atât de la români, cât şi de la străini, cunoscuţi sau necunoscuţi, dar mai mult necunoscuţi. Majoritatea donaţiilor au fost de 15-20 de euro, iar cea mai mare, în valoare de 500 de euro, am primit-o de la o firmă elveţiană. Am trimis o scrisoare şi la firma Bvlgari în Italia, pentru că ei au reconvertit fabrica lor de cosmetice în fabrică de dezinfectant pentru mâini, iar Bvlgari ne-a donat 100 de sticle cu dezinfectant pentru mâini", a povestit Ana Călina.

Ea strânge în continuare bani şi donaţii pe site-ul său şi speră ca în luna iunie să poată face o nouă donaţie tot spitalului Grigore Alexandrescu.