O expoziţie colectivă de fotografie, compusă din 59 de cadre alb-negru, organizată la Iași

O expoziţie colectivă de fotografie, compusă din 59 de cadre alb-negru, ce poartă semnătura a 32 de pasionaţi de arta fotografică din Iaşi, va putea fi vizitată până pe 26 februarie în cadrul Galeriei "La Gard" din Parcul Copou, potrivit Agerpres.

Expoziţia, intitulată AN2020, este organizată de Clubul Fotografilor din Iaşi, alături de Casa de Cultură "Mihai Ursachi" a Municipiului Iaşi şi Galeria de Artă "La Gard".

SURSE - Deciziile de la Vila Lac 3

"La începutul lui 2010, a apărut iniţiativa de a marca trecerea anului şi din punct de vedere fotografic. S-a ales numele AN atât pentru că toate fotografiile trebuie să fie făcute pe parcursul anului evocat, dar şi ca simbol pentru alb-negru. Apoi ideea a fost reluată în fiecare an şi în 2021 ajungem la a XII-a ediţie. Fotografia alb-negru a ocupat întotdeauna un loc aparte pentru noi deoarece, lipsită fiind de atributul culorii, o imagine trebuie să comunice mai mult prin conţinut. Lumina, umbrele, texturile capătă semnificaţii mult mai importante. Provocarea este de multe ori nu să faci o imagine bună alb-negru dintr-o imagine bună color, ci din contra, să întrevezi potenţialul ascuns al unei imagini din faţa ta (evident colorată) care, transpusă în registrul monocromatic, să capete o putere de sugestie mult mai mare. Fotografia alb-negru nu trebuie să fie nici un scop în sine, nici ridicată la rangul de destinaţie supremă a unei evoluţii a unui fotograf, dar nu trebuie să uităm de marile opere ale fotografilor iluştri din epoca argentică, din care avem atâtea de învăţat. Expoziţiile noastre AN sunt şi un omagiu la adresa lor", a declarat Cristi Ţibu, membru în Clubul Fotografilor din Iaşi.