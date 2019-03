O fabrică CELEBRĂ din București a intrat în FALIMENT: sute de angajați își pierd locul de muncă

Producătorul de echipamente și utilaje de tonaj mediu și greu pentru industria energetică și extractivă Vulcan București, înființat în 1904, controlat de grupul Tender și aflat în insolvență din 2013, a intrat în faliment după ce nici contractul de 10 milioane dolari semnat în 2017 cu concernul de țiței și gaze al statului Kuweit, Kuwait Oil Company (KOC), nu a reușit să redreseze în mod sustenabil situația financiară a uzinei românești, informează profit.ro.

Anul trecut, cifra de afaceri a Vulcan SA a scăzut substanțial, atingând o scădere de peste 81% în primele 8 luni, față de perioada similară a anului anterior, la circa 12,1 milioane lei, iar pierderile totale au depășit 9 milioane le La finalul lunii august 2018, Vulcan SA mai avea 464 angajați, față de 531 la începutul anului.

Istoricul companiei

VULCAN SA, Bucuresti – România – Europa, a fost fondat in 1904 ca o filiala a companiei austriece “Maschinen und Waggonbau Fabriks Aktiengesellschaft in Simmering”, proprietatea Brno funcționează sub numele de “Brunn-Konigsfelder Maschinenfabrik”. Profilul initial de lucrari de fabricare conținea instalații complete pentru rafinării de petrol, benzina si parafina, locomotive cu abur, vagoane-cisternă, instalații de tăiat cu abur, cazane.

In 1906, dupa numai 2 ani de la înființarea companiei, VULCAN a fost distins cu Diploma de Onoare si Medalia de Aur la Targul International organizat la București.

În 1908, VULCAN nu mai este o filiala a companiei austriece am și devine o societate pe acțiuni independenta bazata pe români, cât și de capital străin sub numele de “VULCAN-Fabrica de Mașini”.

In timpul 1910 – 1916 compania si-a dublat cifra de afaceri și si-a triplat profitul net.

Imediat după primul război mondial capacitățile de producție se extind și facilitățile sunt reînnoite.

In 1911, compania a început să facă primele exporturilor în Serbia, Bulgaria și Turcia și a început, de asemenea, procesul de fabricație a echipamentelor termo-mecanice.

În 1912, compania a avut 400 de lucrători, adică 10% din personalul angajat și aproximativ 14% din capitalul total investit în industria de prelucrare a metalelor din România la acel moment.

In timpul 1920 – 1930, compania VULCAN a fost destul de puternica din punct de vedere economic, fiind una dintre cele mai importante fabrici de prelucrare de metal din România la acea vreme. VULCAN a produs 841 de tone în 1927, 936 de tone în 1928, 836 de tone în 1929, 1100 tone în 1930, în timp ce capacitatea de producție a fost de 1660 tone pe an.

După criza economică din 1929 – 1933, care a afectat si compania VULCAN, compania a început să isi revina si sa se dezvolte, având astfel o perioadă foarte buna mai ales după 1939.

După 1939, ca urmare a maririi capacitatii de producție și dezvoltare și a echipamentului modern și tehnologie avansată, VULCAN a acoperit 80% din echipamentele de înaltă presiune fabricate în România (mai mult de 3500 de tone de cazane de abur, echipamente din domeniul petrolier, poduri rulante, macarale turn, piese turnate, lifturi, structura de autobuz din otel, instalatii de aer conditionat, etc).

După al doilea război mondial, VULCAN se recupereaza rapid și producția începe să crească, ajungând la 1243 tone în 1946 și 2925 de tone în 1948.

In 1954, productia a inceput diversificarea și noi tipuri de produse au fost fabricate:

1954 – echipamente metalurgice chimice.

1956 – unități de pompare pentru extracția de petrol.

1959 – cazane de abur industrial de 50 tone / ora.

1962/1963 – cazane de apă fierbinte de 3 până la 100 Gcal / ora.

1966/1967 – electrice cazane de abur de plante de 120 tone / oră și 420 de tone / ora.

In timpul 1967 – 1988 compania VULCAN a cunoscut perioada sa de cea mai buna, cu cea mai mare dezvoltare a capacitatilor de productie si facilitatilor. Principalele evenimente din această perioadă au fost:

Începând cu 1970 VULCAN început producția într-o nouă platformă Berceni, situat în partea de sud a Bucurestiului. În această locație a început să fie fabricate cazane de abur de 525-1,100 tone / ora in functie de ambele VULCAN proiecte de design proprii si sub licenta “Deutsche-Babcock”.

Din 1978 VULCAN a fost autorizata pentru a produce unități de pompare pentru extracția de petrol sub API monograma spec 11E (fiind certificat de American Petroleum Institute atât pentru Spec Q1 și Spec. 11E.).

In aceasta perioada 1967 – 1988 Sectia Peretii Membrana a fost extinsa și- a fost infiintata sectia de Echipamente Rotary.

În 1984 a fost înființată Sectia Componente Nucleare.

În 1990, VULCAN si-a schimbat statutul de la întreprindere la societate pe actiuni sub titlul de SC VULCAN SA, conform Legii nr. 31/1990 și de către Hotararii de Guvern 1176/02.11.1990.

SC VULCAN SA a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1655/1991 și cu Codul fiscal nr. 401290 (atribut fiscal RO a fost adaugat ca simbol TVA). Acum, codul fiscal este numit Cod Unic de Inregistrare – RO 401290.

În 1991 – 2002 VULCAN SA a dezvoltat tehnologiile sale în conformitate cu cele mai recente cunoștințe tehnice, după cum urmează:

VULCAN SA este singurul producător român pentru cazane cu combustibil ca strat de fluid (realizate în conformitate cu documentația pentru clienți), aceste cazane sunt de obicei exportate.

Începând cu anul 1998 VULCAN SA este aplicarea tehnologiei de sudare pentru oțeluri speciale SA335 P91 și X10CrMoVNb “.

Procedura de sudare pentru SA335 P91 se face în conformitate cu ASME.

Procedura de sudare pentru X10CrMoVNb “se face în funcție de TRD201 și EN288-3.

Din decembrie 2002 SC Vulcan SA este o societate cu capital privat, acționarul majoritar (83,7% din acțiuni), este un puternic grup român privat – GET (“Grup Energetic Tender” ). Restul acțiunilor sunt deținute de persoane fizice (6,6%) și de fondul de investiții SIF Muntenia (9,7%)