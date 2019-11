O femeie de 84 de ani a ajuns la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași cu viermi în orbita unui ochi: Bătrâna a fost operată și vindecată de medici

O femeie de 84 de ani a ajuns la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași cu viermi în orbita unui ochi. Femeia a fost operată și vindecată de medici, însă situația ei continuă să fie dramatică. Bătrâna locuiește singură într-o comună din Iași, unde nu este ajutată de nimeni, anunță MEDIAFAX.

Femeia de 84 de ani a ajuns la spital la jumătatea lunii octombrie, după ce asistenta socială din comuna Gorban a fost anunțată de o vecină a femeii că aceasta este în stare gravă.

Citește și: A apărut dovada! Documentul care lovește direct în Viorica Dăncilă

„Bunica de 84 de ani a venit în ziua de Sfânta Parascheva, după-amiază, prin UPU, adusă cu salvarea, în stare de semi-conștiență. Nu era în comă, dar nu era conștientă. De altfel, timp de zece zile-două săptămâni nu am putut comunica cu ea, nu răspundea la niciun fel de stimuli, nu știa cum o cheamă, nu știa unde este", a spus Camelia Bogdănici, șefa Clinicii de Oftalmologie din Spitalul Sfântul Spiridon din Iași.

Cel mai probabil, crede Camelia Bogdănici, femeia a căzut și s-a lovit la ochi, însă nimeni nu a avut grijă de ea. Medicul a explicat că în 30 de ani de carieră nu a văzut un asemenea caz.

„A avut o orbită plină de viermi. Pe de altă parte erau și modificări cerebrale din cauza acestor viermi. Știm că nu mâncase de o perioadă bună de timp, nu se alimentase. Am curățat orbita, am scos toți viermii, am îngrijit partea de rană a ochiului. Practic avea o orbită fără glob, glob mâncat, fără piele, piele mâncată de viermi, ca o rană deschisă", a povestit, pentru MEDIAFAX, Camelia Bogdănici.

Citește și: Umpluți de sânge! Polițiștii au fost rupți în bătaie

În urma tratamentului, femeia de 84 de ani și-a revenit. După mai bine de zece zile, medicii au putut să vorbească cu ea, iar femeia le-a spus că locuiește în comuna Gorban și le-a povestit prin ce a trecut.

„După câteva zile a venit o asistentă socială din satul Gorban, care ne-a spus că știe situația ei și că era violentă și că de asta nu a putut să vină nimeni cu ea. Repet, cred că era din cauza stării ei de boală. Am aflat că buletinul ei este de Iași, dar că de 12 ani ea nu mai locuia în Iași pentru că locul în care ea locuia a fost vândut, că locuiește într-o casă pe care nu are acte în Gorban, că se știe de 12 ani de situația ei, dar că nimeni nu i-a făcut mutație, nu i-a făcut nimic", a mai spus Bogdănici.

Mai mult, potrivit medicului, femeia nu avea nici card de sănătate și nici nu era în evidența unui medic de familie.

„Noi am îngrijit-o, însă problema a fost în momentul în care, din punctul nostru de vedere, oftalmologic, problemele se rezolvaseră în sensul că nu mai era o problemă acută. Am încercat să o trimitem la un centru de paliație. Ni s-a spus că neavând un suport familial și neavând buletin stabil nu poate să fie luată. Cu ajutorul conducerii spitalului am reușit să o ducem înapoi în casa în care locuiește", a mai spus șefa Clinicii de Oftalmologie.

Medicii au încercat să îi contacteze și singura rudă în viață, o fiică plecată în Italia. „Fiica a spus că nu va veni în România. Ceea ce ne-a îndurerat pe toți și ne-a întristat, expresia a fost că nu va veni nici măcar la înmormântare", a mai povestit Camelia Bogdănici.

Situația bătrânei este cunoscută și în comună, însă primarul localității spune că este legat de mâini și de picioare. Dănuț Rotaru susține că femeia stă de ani de zile în Gorban, după ce ar fi fost victima unei înșelăciuni.

„Noi o avem în monitorizare de vreun an și ceva. Ea a fost expusă unei înșelătorii. Ea are buletin de Iași, aici i-a plătit cineva o casă, dar nu a făcut acte, nu i-a făcut nimic, ea nu figurează la noi în comunitate, nu putem să îi facem acte. Pur și simplu a fost lăsată cum lasă unii un câine la marginea satului", a declarat Dănuț Rotaru, primarul comunei Gorban.

Citește și: Rareș Bogdan îi toacă mărunt pe liderii PSD: Acestor biete viețuitoare li se pare o chestiune firească .

Acesta susține că femeia este monitorizată în continuare, că i s-a făcut curat în casă, pentru că trăia într-o mizerie de nedescris, și că i s-au dus și lemne să se poată încălzi.

„O vecină care e mandatată de fiica ei și-a luat angajamentul că îi ia pensia și o întreține. Medicul de aici zice că nu poate să o ia în evidență, pentru că ar fi înscrisă la un medic de familie din Iași. Noi am încercat să facem anchetă socială, să o ducem la un cămin de bătrâni, dar nu am găsit înțelegere de loc la cei de la asistență socială de la Iași, dar noi nu putem să îi facem niciun act", a mai spus Dănuț Rotaru.

Potrivit acestuia, femeia ar avea și un diagnostic de demență și nu există personal specializat în comună care să aibă grijă de ea.