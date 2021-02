O furtună de zăpadă a lovit mai multe state de pe coasta de est a SUA

O furtună de zăpadă a lovit mai multe state americane, printre care New York, New Jersey şi Connecticut. Zborurile au fost anulate, la fel călătoriile cu trenuri, autobuze şi feriboturi. Di cauza furtunii de zăpadă, șase centre de vaccinare au fost închise doar în New Jersey, potrivit AGERPRES.

New yorkezii s-au putut bucura de zăpadă anul acesta.

O furtună de zăpadă a lovit mai multe state americane și a pus un zâmbet pe chipul copiilor.

„El e mereu bucuros să aibă o zi în care să iasă afară şi să se joace în zăpadă, e cumva o pauză de la rutină, acum din cauza pandemiei copiii nu prea mai au parte de zile de zăpadă, totul înseamnă învăţat de acasă. E distractiv pentru el să iasă afară şi să fie copil”, spune Alyssa Burnham, despre copilul ei.

În loc să închidă şcolile şi să ofere elevilor zile libere, furtuna de zăpadă închide centrele de vaccinare. Doar în New Jersey au fost închise 6 dintre cele mai mari.

În plus, sute de zboruri au fost anulate. Numai aeroportul LaGuardia din New York a avut o scădere de 81% a numărului de zboruri.