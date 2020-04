O înregistrare Oasis veche de 15 ani LANSATĂ de muzicianul britanic Noel Gallagher

Muzicianul britanic Noel Gallagher a lansat o înregistrare a unei piese Oasis veche de 15 ani, după ce a descoperit-o pe un CD, potrivit news.ro.

Demo-ul „Don't Stop” lansat miercuri a fost înregistrat în timpul unei probe de sunet în Hong Kong, „în urmă cu vreo 15 ani”, a spus Gallagher.

Muzicianul a explicat că a găsit cântecul în timp ce, aflat în izolare, îşi aranja cutiile cu vechi CD-uri.

„La fel ca restul lumii, am avut în ultima vreme timp infinit de omorât, aşa că m-am gândit să arunc în sfârşit o privire şi să aflu ce se află de fapt în sutele de CD-uri nemarcate pe care le am în cutiile din casă”, a scris el miercuri pe conturile social media. „Soarta a decis să dau peste un vechi demo pe care am crezut că l-am pierdut pentru totdeauna”.

El a adăugat: „Din câte ştiu, există o singură variantă a acestei melodii dintr-o probă de sunet făcută în Hong Kong în urmă cu vreo 15 ani”.

Gallagher a mai precizat că CD-ul nu are nicio inscripţie pentru a-şi da seama de data la care a fost făcută înregistrarea.

„Sper că toată lumea este teafără şi încearcă să ducă această izolare cu minim de agitaţie”, a încheiat el. „Cu plăcere, apropo”.

Versiunea piesei „Don't Stop”, cunoscută până acum, a fost înregistrată în 2009, în timpul ultimului turneu Oasis.

Ambele versiuni îl au ca solist pe Noel Gallagher, şi nu pe fratele lui, Liam.

„Ei bine, ceva lipseşte din această tocană şi este vorba despre fratele tău. Nu îl uita pe fratele tău”, a scris Liam pe Twitter.

La începutul acestui an, Liam Gallagher a dat semne că îşi doreşte o reuniune Oasis, „cu sau fără Noel”, ca parte a concertului caritabil pe care l-a programat la finalul anului cu scopul de a-i sprijini pe lucrătorii National Health Service.

El a anunţat un show solo la Londra, pentru 29 octombrie.