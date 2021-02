O inscripţie veche de 1500 ani, care cuprinde menţiunea 'Hristos născut din Maria', a fost descoperită în Israel

O inscripție în limba greacă veche de 1500 ani, care cuprinde menţiunea „Hristos născut din Maria”, a fost descoperită în satul et-Taiyiba din Valea Iezreel. Descoperirea a fost făcută la finalul lunii ianuarie în timpul unor săpături arheologice efectuate de Autoritatea pentru Antichități din Israel.

Inscripția este parte a ancadramentului ușii de la intrarea unei biserici bizantine care datează din secolul 5, potrivit basilica.ro.

Citește și: SURSE - USR se pregătește pentru o 'furtună' provocată de PNL în coaliție

„Nu știam la ce să ne așteptăm înaintea lucrărilor, dar știam că aceasta era o zonă în care au fost găsite rămășițe arheologice. Când am descoperit inscripția, am știut că este o biserică ”, a declarat pentru The Jerusalem Post arheologul Yardenna Alexandre.

Potrivit dr. Leah Di Segni, cercetător la Institutul de Arheologie al Universității Ebraice din Ierusalim, inscripţia cuprinde următorul text:

„Hristos născut din Maria. Această lucrare a temătorului de Dumnezeu şi evlaviosului episcop [Theodo]sie şi a smeritului Th[oma] a fost construită din temelii. Oricine intră să se roage pentru ei”.

Teodosie a fost arhiepiscop al oraşului Beit She’an (din Nordul Israelului), fiind apropiat al Sfântului Ioan Gură de Aur.

Cuvintele „Hristos născut din Maria” erau utilizate pe scară largă în trecut, servind drept binecuvântare.

„Ca o binecuvântare, inscripția trebuie să fi fost aşezată inițial la intrarea în biserică, unde oamenii puteau să o vadă. Cu toate acestea, acum a fost găsită încorporată în perete, prin urmare știm că piatra (pe care se află inscripţia – n.r.) a fost refolosită ca material de construcție. Probabil clădirea s-a prăbușit și a fost reconstruită”, a subliniat Alexandre.

Regiunea văii Iezreel poartă multe mărturii ale vieții creștine antice.