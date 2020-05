O lege va fi modificată! Ministrul Agriculturii îi răspunde lui Grapini: 'Nu o vom aplica'

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă că Legea 28/2020 privind comercializarea produselor alimentare conţine două prevederi "dăunătoare", una dintre acestea referindu-se la posibilitatea de a percepe legal, de la furnizor, servicii şi taxe, costuri mai mari şi pierderi comerciale pentru producătorii mici.

"O altă prevedere toxică este aceea de a oferi posibilitatea de a percepe legal de la furnizor servicii şi taxe, costuri mai mari şi pierderi comerciale pentru producătorii mici. Practic s-a făcut o lege în avantajul marelui retail în detrimentul producătorului şi procesatorului român. Ce vom face? Pentru că am văzut că doamna Grapini mă întreabă cum voi aplica această lege proastă, făcută de ei. Nu o vom aplica, o s-o modificăm imediat cu cele două prevederi. Ce vom face? Vom restabili principiile corecte de piaţă, indiferent că eşti mic sau mare, întrucât într-o economie de piaţă toţi trebuie să plece de pe picior de egalitate. Vom înăspri sancţiunile pentru cei care vor să îşi rotunjească veniturile prin efortul celor mulţi şi mici, vom elimina formele ascunse de taxare, gen autofacturare, remiză lunară, reducere ulterioară raportată la cifra de afaceri sau discount de volum. Practic, vom elimina toate aceste prevederi care au fost introduse în Legea 28 pe ultima sută de metri, ca să zic aşa, şi care nu aveau nicio legătură cu acţiunea de infringement pe care o pornise Comisia în 2017. Şi dacă nu vom reuşi să facem aceste modificări, pentru că va trebui să le facem în procedură de urgenţă prin lege, întrucât trebuie să implementăm Directiva 633 a Consiliului Europei privind practicile comerciale neloiale, în transpunerea Directivei o să prindem aceste modificări", a menţionat Oros.

Ministrul Agriculturii a subliniat că modificările vor fi aduse prin transpunerea Directivei, "care poate corecta relaţia între un producător şi un procesator mic şi un comerciant foarte puternic care are o reţea la dispoziţie."



"Practic suntem obligaţi să implementăm această Directivă şi vom începe cele două demersuri în paralel: implementarea directivei şi modificarea în regim de urgenţă a legii care tocmai a apărut în Parlament şi care a creat multe probleme pe piaţă", a mai spus Oros.



Ministrul Agriculturii a subliniat că Legea 28/2020 privind comercializarea produselor alimentare în România are un anumit istoric. "Colegii mei din majoritatea parlamentară au votat această lege în martie, practic, siluind-o şi doar în avantajul retailerilor şi nu a producătorilor şi a procesatorului român şi tot ei îmi cer astăzi explicaţii cum voi aplica această lege. Vreau să vă reamintesc si să le reamintesc că exista încă din 2009 Legea 321 privind comercializarea produselor alimentare şi că Partidul Naţional Liberal în 2016 a promovat Legea 150, care spunea nişte lucruri: interzicerea facturării şi refacturării, obligaţia de a organiza evenimente de promovare de către retaileri, obligaţia de a asigura spaţii distincte de expunere şi semnalizare la raft, obligaţia achiziţionării a 51% produse româneşti şi sancţiuni asociate obligaţiei de 51%. Apoi, în 2017, s-a intrat în procedură de infringement şi colegii de la partidul social Democrat au promovat o altă lege: actuala lege 28/2020, lege care nu numai că nu prevede ca pe produsele româneşti să apară distinct produs românesc, dar are două prevederi care sunt mult mai dăunătoare şi anume: termenul de plată care era de minim 14 zile pentru produse proaspete şi 30 de zile pentru celelalte produse şi pe care în legea iniţială noi l-am redus la şapte zile, în legea 28 a fost reîntors", a mai spus Adrian Oros.



Acesta a subliniat că, practic, termenul de plată se măreşte din nou la 14-30 de zile, de la 7 zile aşa cum era în textul Legii 150, "prevedere pe care Comisia nu o cerea în procedura de infrigement, această prelungire a termenului."