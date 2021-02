O lucrare compusă de Felix Mendelssohn la vârsta de 16 ani va fi prezentată la Ateneul Român

O lucrare compusă de Felix Mendelssohn la vârsta de 16 ani va fi prezentată duminică, de la ora 19:00, la Ateneul Român, anunță news.ro.

Într-un recital cameral fără public, membri ai Filarmonicii „George Enescu” vor interpreta Octetul pentru coarde, op. 20, în mi bemol major de Felix Mendelssohn, lucrare compusă în 1825, când compozitorul avea vârsta de 16 ani.

Concertul va fi difuzat online, pe canalele Filarmonicii de pe Facebook, Youtube şi pe site-ul fge.org.ro. Accesul este gratuit.

„Se ştie că muzica este arta ce are menirea să aducă oamenii împreună, mai bine spus, să unească sufletele într-o armonie perfecta. Convingerea noastră este că numărul artiştilor de pe scenă este direct proporţional cu forţa muzicii. Nimic nu se poate compara cu impactul emoţional pe care o mare orchestră simfonică îl are asupra unui public numeros, adunat într-o sală de concert. Din păcate, în această perioadă, am fost deseori nevoiţi să ne limităm la formaţii muzicale cu un număr restrâns de instrumentişti aşa că noi, membrii ai Orchestrei simfonice a Filarmonicii «George Enescu», am optat, în acest concert, pentru formula de octet”, au transmis muzicienii.

Vezi și: Cine sunt cei şapte republicani care au votat împotriva lui Trump în procesul de impeachment

Despre Octetul de Mendelsohn ei au spus că „este o muzica plină de energie, de optimism, de iubire şi de speranţă”.

Membri ai Filarmonicii „George Enescu” în concert: Radu Chişu - vioara I, George Preotu - vioara I, Alina Toma - vioara a II-a, Ana Maria Tănase - vioara a II-a, Iulia Goiana - violă, Luiza Iorga - violă, Mădălina Fara - violoncel şi Bogdan Popa - violoncel.