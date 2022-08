O mină de război a explodat pe litoralul din Odesa. În urma exploziei, doi oameni au murit și alți doi au fost răniți.

Din primele informații se pare că mina de război era a Ucrainei, dar aceste informații nu sunt confirmate.

The explosion of the Ukrainian small sea mine at Zatoka of the Odessa region, as a result of which two people were killed and two were injured, got into the video pic.twitter.com/VK2gT4Qb8D