O miză de 1 milion de dolari! Bernard Tomic (418 ATP) l-a provocat pe conaţionalul său Nick Kyrgios (76 ATP) la un meci care să regleze conturile dintre cei doi

Tenismanul australian Bernard Tomic (418 ATP) l-a provocat pe conaţionalul său Nick Kyrgios (76 ATP) la un meci care să regleze conturile dintre cei doi şi care să aibă o miză de un milion de dolari, transmite AFP, citat de Agerpres.

Absenţi de la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, cei doi foşti prieteni, care au întrerupt legătura de mai mulţi ani, îşi adresează invective în mod constant prin intermediul presei. Ultima declaraţie conflictuală i-a aparţinut lui Kyrgios care l-a descris pe Tomic ''cel mai detestat sportiv din Australia'', după ce fostul său coleg de Cupa Davis s-a lăudat că are un palmares mai bun.Tomic, 29 ani, fost număr 17 ATP în 2016, ocupă locul 418 în lume şi joacă mai ales în turnee challenger, dar este gata să pună la bătaie un milion de dolari pentru un meci cu Kyrgios.''Eu voi pune un milion şi tu pui un milion, să vedem cine este cel mai bun jucător. Să lăsăm publicul să vadă cine este cel mai bun, odată pentru totdeauna. Eu te-am bătut deja uşor şi o voi face din nou. În plus vom juca pe iarbă, pentru ca să nu ai scuze. Nu contează unde, nu contează când. Spui că eşti bun şi la baschet, te bat şi acolo. Dacă vrei, reglăm conturile şi în ring. Puneţi mănuşile şi te voi domina şi acolo. Hai să vedem cine este cel mai bun odată pentru totdeauna'', a declarat Tomic pentru jurnalul Gold Coast Bulletin.Tomic l-a învins pe Kyrgios cu 6-3, 6-4, în singurul lor duel de până acum, un meci demonstrativ disputat la Melbourne în 2019. La acea vreme, Tomic era 85 mondial, iar Kyrgios ocupa locul 51 în ierarhia ATP.Kyrgios nu a acceptat pariul, dar a adăugat că este dispus să-l înfrunte pe Tomic, însă doar în circuitul ATP, în care nu au fost niciodată adversari.''Eu joc în continuare în circuit, fratele meu, am lucruri mai importante de făcut. Înţeleg că eşti la nivelul turneelor futures şi challenger în acest moment, dar dacă vrei să joci cu mine şi să reglăm lucrurile între noi, revino la vârful sportului. Eu sunt acolo, nu plec în altă parte. Te voi aştepta şi dacă vei fi capabil să joci la un nivel decent atunci vei demonstra asta. Să îţi vedem rezultatele, să nu mai trăim în trecut şi să jucăm unul cu altul în circuitul principal'', a replicat Kyrgios, 27 ani, pe Instagram.Cei doi plănuiesc să participe în iunie la Grand Slam-ul pe iarbă de la Wimbledon.