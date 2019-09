O nouă demisie în rândul deputaţilor conservatori care se opun Brexitului

Premierul britanic conservator, Boris Johnson, a suferit un nou eşec sâmbătă, odată cu demisia altui deputat din partidul său, care a optat să se alăture unei formaţiuni din opoziţie care se opune Brexitului, transmite AFP preluat de agerpres.

Sam Gyimah, fost ministru al universităţilor şi ştiinţei, s-a alăturat Partidului Liberal Democrat cu ocazia conferinţei anuale de la Bournemouth, pe coasta de sud a Angliei. "Boris Johnson oferă o alegere dificilă deputaţilor moderaţi şi progresişti ai Partidului Conservator: să accepte un Brexit fără acord ori să părăsească viaţa publică", a subliniat el."Am ales să lupt în continuare, ca liberal-democrat, pentru valorile în care am crezut întotdeauna", a afirmat Sam Gyimah.Demisia sa a avut loc la câteva zile după cea a deputatului conservator Phillip Lee, care a făcut ca premierul Boris Johnson să piardă majoritatea în parlament.Sam Gyimah este al şaselea deputat care s-a alăturat în acest an Partidului Liberal-Democrat care, în prezent, are 18 mandate în Camera Comunelor din totalul de 650."Este clar că liberal-democraţii sunt pe punctul de a-i aduna pe cei care vor să rămână în UE", a reacţionat lidera partidului, Jo Swinson.Sam Gyimah a demisionat anul trecut din guvernul condus de Theresa May din cauza dezacordului cu strategia acesteia pentru a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană.Fervent partizan al unui nou referendum privind Brexitul, el a fost foarte critic la adresa lui Boris Johnson, care a ameninţat să părăsească UE la 31 octombrie cu sau fără acord asupra condiţiilor de retragere.Fostul ministru de 43 de ani, un timp considerat o stea în ascensiune a conservatorilor, a intenţionat în iunie să candideze împotriva lui Boris Johnson la conducerea partidului.