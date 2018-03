O nouă lovitură încasată de ProTV din cauza unui fost vicepremier: SOMAŢIE din partea CNA

Televiziunea Pro TV a fost somată de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), marţi, pentru neacordarea dreptului la replică lui Sevil Shhaideh, după ce a difuzat o ştire despre dosarul „Belina”. În şedinţa din 6 martie, CNA a obligat Pro TV să îi ofere un drept la replică lui Sevil Shhaideh, după ce a difuzat, pe 18 ianuarie, ştirea „Experţi: Afacerea Belina, ilegală”. Televiziunea nu a difuzat acest drept la replică, susţinând că acesta nu se referă la faptele neadevărate contestate, iar lungimea textului replicii depăşeşte cu mult necesarul său, aşa cum impune legea. Reprezentanta Pro TV la CNA a spus, în şedinţa de marţi, că Sevil Shhaideh „nu a lăsat nicio cale de discuţie” în privinţa textului dreptului la replică.

„Am încercat din nou să ajungem la o soluţie cu privire la textul dreptului la replică şi am luat legătura din nou prin doamna avocat, pentru că din păcate nu am reuşit să ajungem la doamna Sevil Shhaideh direct. (…) Nu au lăsat nicio cale de discuţie. (…) Orice am scris şi legat de durată şi legat de faptul că ar trebui să facă referire la faptele neadevărate contestate, nu ni s-a răspuns la nimic. Singurul lucru care ni se spune este să difuzăm dreptul la replică pe care ni l-au dat ei prima dată”, a spus Adelina Sandu, reprezentanta Pro TV la CNA.

Monica Gubernat a spus că se pare că cei care au făcut ştirea nu au înţeles articolele de lege cu privire la dreptul oamenilor la un proces echitabil. „Mie îmi pare rău că nu aţi găsit o soluţie. Eu rămân la aceeaşi opinie, care e contrară Monicăi. Mie dreptul la replică nu mi se pare a respecta legea în aceste condiţii. Legea spune clar că dreptul la replică nu poate fi solicitat pentru judecăţi de valoare. (În acest caz, n.r.) E o judecată de valoare, nu e o replică la nimic. Eu pot fi de acord că îşi consideră imaginea prejudiciată. Dreptul la replică nu se dă ca cel afectat să poată spune pe post că a fost afectat. (…) Textul replicii trebuie să se refere numai la faptele neadevărate contestate”, a spus Radu Herjeu.

„Eu vreau să mă iau după lege, nu vreau să creez un precedent. Eu nu vreau să dau niciunui om politic din România dreptul de a îşi apăra imaginea rectificând sau replicând la acuzaţiile care i se aduc. Eu nu vreau să aibă dreptul de a impune unei televiziuni să dea ca drept de replică absolut orice, pe ideea că CNA-ul a zis. Nu, CNA a zis în condiţiile legii. Adică vă obligă să daţi dreptul la replică, în condiţiile legii, nu orice drept la replică, orice scrie în el, oricât ar dura dreptul la replică. Repet, creem un precedent periculos, de care se vor folosi şi alţii”, a adăugat membrul CNA. Intervenind, Gabriel Tufeanu a spus că este eliminată „problema contrabalansării”, întrucât ştirea a avut durata de două minute şi 20 de secunde, în timp ce dreptul la replică ar avea durata de un minut şi 25 de secunde. „Noi ne vedem în situaţia de a media o chestiune. Pe de o parte îi dau dreptate şi lui Radu, adică nici nu poţi să pui absolut orice, având cuvenit legal dreptul la replică. În acelaşi timp, Pro TV nu a difuzat nimic. Pe partea cealaltă, îi dau dreptate şi colegei Monica – s-a trimis un drept la replică pe care trebuia să îl citiţi. Dacă aţi fi sunat-o pe doamna în cauză la momentul respectiv, în direct, nu aţi fi avut nicio secundă posibilitatea să interveniţi, decât dacă îi trânteaţi telefonul în nas, când nu convenea ceea ce spunea”, a spus Tufeanu.

Reprezentanta Pro TV a explicat că nu i s-a cerut un punct de vedere lui Sevil Shhaideh, pentru că nu i s-a adus o acuzaţie. Monica Gubernat a contestat faptul că Pro TV nu a făcut nicio acuzaţie. „Experţi: Afacerea Belina, ilegală”, a citat Gubernat din raportul de monitorizare al emisiunii. „Noi nu am adus nici un fel de acuzaţie. Este vorba despre raportul de expertiză. Pur şi simplu, colegul nostru a prezentat nişte informaţii dintr-un raport de expertiză pe care nu l-a făcut Pro TV”, a spus Adelina Sandu. Intervenind într-una dintre primele dăţi anul acesta, Laura Georgescu a spus că în materialul difuzat de Pro TV se fac acuzaţii nefondate prin afirmaţia că situaţia unui acuzat în dosarul Belina "se complică".

„«În cuprinsul reportajului s-a făcut referire la un mijloc de probă (expertiza tehnică), care nu face aprecieri cu privire la vinovăţia unei persoane, mijloc de probă care nu este destinat publicului». Am în faţă dreptul la replică. Aţi spus că nu face nicio referire în dreptul la replică la ce s-a spus în reportaj. Reportajul dumneavoastră începe cu: «Situaţia fostului vicepremier acuzat de abuz în serviciu în dosarul Belina se complică». Nu aveţi de unde să ştiţi până pleacă în instanţă. Este o acuzaţie nefondată. Trei paragrafe mai jos: «Se poate confirma acuzaţia că este ilegală HD, iniţiată şi promovată de Sevil Shhaideh». Deci astea sunt acuzaţii. De unde ştiţi că se complică în timpul cercetării judiciare?

Reprezentanta Pro TV a spus că televiziunea era de acord să difuzeze acel paragraf din dreptul la replică „şi multe altele”. „Pro TV este în culpă şi e cam greu de digerat la oră de maximă audienţă să scrie că Pro TV nu a respectat prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la imagine. E greu de digerat pentru ei. De asta nu o să daţi niciodată”, a spus Gubernat. Somaţia a fost propusă de Monica Gubernat, în timp ce Gabriel Tufeanu a propus sancţionarea televiziunii cu o amendă de 10.000 de lei. „Din punctul meu de vedere pare că nici nu vor să difuzeze. Deja CNA-ul a luat o decizie şi le-a impus să difuzeze dreptul la replică, ei încălcând şi acea decizie”, a spus Tufeanu.

Somaţia, supusă prima la vot, a trecut cu şase voturi pentru – Orsolya Borsos, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Radu Herjeu şi Răsvan Popescu. Sancţiunea a fost dată în baza articolului 62 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit căruia „în cazul în care Consiliul dă câştig de cauză solicitantului, radiodifuzorul va duce la îndeplinire decizia Consiliului în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării ei”, conform news.ro.