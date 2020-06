O nouă lovitură pentru Donald Trump - Cartea care dezvăluie secretele familiei sale poate fi publicată

Un judecător a refuzat să blocheze publicarea unei cărţi scrise de o nepoată a lui Donald Trump care plasează, potrivit editurii, într-o ”lumină crudă sumbra istorie” a familiei preşedintelui american, relatează AFP potrivit news.ro.

Fratele şefului statului, Robert S. Trump, o acuză pe Mary Trump de încălcarea unui acord de confidenţialitate în legătură cu moştenirea lui Fred Trump, tatăl lui Donald Trump.

El a sesizat un trubunal specializate de la New York, cu scopul de a împiedica apariţia cărţii, însă tribunalul şi-a declinat competenţa în soluţionarea litigiului.

Cartea ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man” ar urma astfel să fie lansată la 28 iulie, cu peste trei luni înainte de alegerile prezidenţiale.

Cărţi critice cu Donald Trump, care candidează la un al doilea mandat, s-au multiplicat, însă este prima oară când un membru al familiei sale face ecest lucru.

Mary Trump, în vârstă de 55 de ani, este fiica lui Fred Trump Jr, fratele mai mare al miliardarului republican, decedat în 1981, la vârsta de 42 de ani, din cauza alcoolismului.

În această carte de 240 de pagini, Mary Trump povesteşte evenimente la care a fost martoră în casa bunicilor săi din New York, unde au crescut cei cinci copii ai lui Fred şi Mary Anne Trump.

”Ea prezintă un coşmar de traumatisme, de relaţii distrugătoare şi un amestec tragic de neglijenţă şi abuz”, potrivit Editurii Simon & Schuster.

Anne Trump, specialistă în psihologie clinică scrie de asemenea că preşedintele l-”a respins şi ridiculizat” pe tatăl său, al cărui fiu preferat era, atunci când acesta a început să sufere de maladia Alzheimer.