O nouă REUŞITĂ pentru Simona Halep: Tenismena şi-a SURCLASAT toate rivalele / VIDEO

O nouă reuşită pentru Simona Halep! Numărul 1 mondial şi-a surclasat toate rivalele, în cel mai recent sondaj realizat de WTA. Astfel că, deşi a pierdut meciul de la Miami, duel câştigat de Agnieszka Radwanska, românca se poate mândri că a câştigat premiul pentru cea mai frumoasă lovitură a lunii martie.

Citeşte şi: Dezvăluiri RISE PROJECT: Compania-mamă a Cambridge Analytica, IMPLICATĂ în vizita lui Meleşcanu la Washington. Reacţie TRANŞANTĂ a ministrului român

Sportiva noastră a adunat 81% din procentele aferente loviturii lunii precedente, adjudecându-şi premiul fără vreo emoţie.

"Nu este uşor să o baţi pe Radwanska la jocul său propriu, dar Simona a reuşit asta, cel puţin în punctul care a strâns cele mai multe voturi la "lovitura lunii martie". Backhand-ul superb al lui Halep a pus punct unui schimb în care ambele jucătoare au acoperit fiecare inch din suprafaţa de joc", notează wtatennis.com.

În primele două luni, Agnieszka Radwanska (ianuarie) şi Maria Sharapova (februarie) au câştigat categoria "lovitura lunii".

Citeşte şi: Preşedinte de tribunal, mesaj DUR în scandalul protocoalelor secrete: 'Unde am fost noi, judecătorii, în toţi aceşti ani?'

Cum a arătat votul fanilor, conform wtatennis.com

1. Simona Halep, Miami (81%)

2. Caroline Wozniacki, Miami (7%)

3. Naomi Osaka, Indian Wells (5%)

4. Caroline Dolehide, Indian Wells (4%)

5. Angelique Kerber, Miami (3%)

Citeşte şi: DOLIU în România! O mare personalitate culturală a MURIT în Vinerea Mare

Liderul mondial va reveni pe teren în weekend-ul 21-22 aprilie, în confruntarea de Fed Cup dintre România şi Elveţia, de la Cluj, din play-off-ul pentru Grupa Mondială.

.@Simona_Halep's @MiamiOpen magic scoops up the March Shot of the Month presented by @Cambridge_FX--> https://t.co/w382RhJJFX pic.twitter.com/RMi9GfcvBj