O nouă sesiune de înscrieri în Programul Casa Verde ar putea demara în octombrie

Aproape 14.000 de beneficiari vor primi bani în Programul "Casa Verde Fotovoltaică", în timp ce o nouă sesiune de finanţare ar urma să fie lansată în octombrie, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, Andreea Kohalmi-Szabo, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), informează Agerpres.

"Am lansat de curând Programul "Casa Eficientă Energetic", cu scopul expres de a reduce emisiile de dioxid de carbon prin eficientizarea energetică a clădirilor unifamiliale. Acum se află în dezbatere publică şi un Ghid de finanţare pentru eficientizarea energetică a clădirilor cu destinaţie de şcoli şi grădiniţe. Ne aflăm la final de evaluare pentru Programul "Casa Verde Fotovoltaice", unde am terminat şi analiza contestaţiilor. Avem aproape 14.000 de beneficiari ce vor primi bani prin Programul Operaţional Regional pentru a-şi monta pe case panouri fotovoltaice. Valoarea exactă este de 13.924 de dosare admise la finanţare, iar urma evaluării contestaţiilor au mai fost admise 1.329 de asemenea proiecte. Avem 7.848 de Avize Tehnice de Racordare încărcate în sistem, în momentul de faţă. Noi am transmis spre semnare 6.746 de contracte. Din momentul în care beneficiarii finali, respectiv persoanele fizice, vor semna contracte de finanţare vor avea dreptul legal de a începe montarea pe case a panourilor fotovoltaice. În prezent, am primit din partea beneficiarilor 2.370 de asemenea contracte. În acest program au fost înregistrate în aplicaţia informatică şi 10.461 de contestaţii", a spus oficialul.Preşedintele AFM a menţionat, totodată, că o nouă sesiune de finanţare a programului "Casa Verde Fotovoltaice" ar putea demara în luna octombrie a acestui an."În contextul în care mai avem în continuare buget pentru asemenea investiţii, pregătim o nouă sesiune de lansare. În acest sens, am făcut şi astăzi o primă consultare publică online cu beneficiari şi cu instalatori. Îmi propun ca, până la finalul lunii, să avem în consultare un Ghid de finanţare pentru continuarea acestui program, urmând ca în luna septembrie să-l definitivăm, astfel încât din octombrie să poată să pornească o nouă sesiune de înscrieri", a afirmat Andreea Kohalmi-Szabo.Activiştii de mediu au sesizat, recent, că AFM a depăşit, deja cu o săptămână, termenul pentru evaluarea tuturor contestaţiilor depuse în Programul "Casa Verde Fotovoltaice" şi că nici situaţia celor declaraţi admişi nu este mai clară.La sfârşitul lunii iunie, Greenpeace România a sesizat Avocatului Poporului acuzând grave încălcări de către AFM ale unor drepturi constituţionale ale cetăţenilor ce au aplicat în Programul "Casa Verde Fotovoltaice".În replică, oficialii Administraţiei au susţinut că sesizarea ONG-ului de mediu este nejustificată şi că reprezentanţii acesteia vehiculează informaţii false cu privire la stadiul semnării contractelor aprobate. În acelaşi timp, AFM preciza că s-a început, deja, distribuirea contractelor de finanţare semnate către beneficiari.Programul Naţional "Casa Verde Fotovoltaice" prevede instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională şi asigură o finanţare de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.Suma finanţată de către autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.Bugetul alocat acestui program este de 656 de milioane de lei, din care 536 de milioane de lei prin Programul Operaţional Regional (POR) şi 120 de milioane de lei, de la AFM, prin care aproape 27.000 de cetăţeni pot deveni prosumatori.