O pacientă a fost la un pas de moarte, după ce o bucată metalică dintr-un Computer Tomograf s-a desprins în timpul unei proceduri

O pacientă de 36 de ani a fost la un pas de tragedie, după ce o bucată metalică a unui Computer Tomograf chinezesc, achiziţionat de Ministerul Sănătăţii în urmă cu doi ani, s-a desprins. Bucata metalică acţionează ca un cuţit, însă pacienta a reuşit să se ferească, astfel că s-a rănit uşor doar în zona cotului. Managerul Spitalului Judeţean Timişoara spune că a făcut plângere penală in rem, în cazul acestui CT.

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Raul Pătraşcu, a anunţat că, sâmbătă, în unitatea medicală pe care o conduce s-ar fi putut întâmpla o tragedie, din cauza unul Computer Tomograf, după ce s-a desprins o bucată metalică în timpul unei proceduri, potrivit news.ro.

”Am avut parte de un eveniment halucinant despre care nu am mai auzit să se întâmple. Cupola de portecţie a Computerului Tomograf, care constă într-un cerc cu diametru de aproximativ un metru, de aluminiu, s-a desprins în tip ce un pacient era scanat. Acea cupolă se roteşte cu aproximativ 400 de rotaţii pe secundă şi acţionează mai rău ca un cuţit. Putea sa se întâmple un dezastru. La acea viteza cupola putea să-i secţioneze gâtul, corpul, putea să se intâmple o tragedie”, a declarat Raul Pătraşcu.

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara a precizat că este vorba de o pacientă de 36 de ani care suferise un AVC.

”Este vorba de o pacientă de 36 de ani care a suferit AVC si a avut nevoie de o intervenţie rapidă. Am reuşit să o ducem cu un etaj mai sus unde avem un aparat de angiografie. Din fericire a avut nevoie doar de trei fire de sutură”, a precizat Pătraşcu.

Computerul Tomograf fusese achiziţionat în 2018 de Ministerul Sănătăţii şi a funcţionat doi ani fără autorizaţii.

”Acest CT care a fost achizitionat în 2018 de Ministerul Sănătăţii, de o calitate foarte slabă, a fost recepţionat de către spital, dar nu avea autorizaţie de funcţionare din partea CNCAN. Noi l-am oprit imediat, am chemat Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, raportul Corpului de Control arată că Ministerul a fost indus în eroare de către reprezentanţii spitalului când aceştia au semnat pentru recepţia acestuia, iar aparatul a funcţionat fără autorizaţiile necesare care nu au fost cerute către CNCAN. Noi l-am oprit in februarie, iar autorizaţia am primit-o la sfârşitul lunii iunie. Noi nu am mai vrut să folosim acest aparat din cauza calităţii slabe, dar am fost nevoiţi. La începutul pandemiei am reuşit să aducem în spital, cu ajutorul Consiliului Judeţean un aparat de înaltă performanţă, însă am întâmpinat aceleaşi dificultăţidin partea CNCAN, deşi am depus toate documentele necesare”, a mai precizat Pătraşcu.

Raul Pătraşcu a mai adăugat că a făcut plângere penală, in rem, în cazul CT achiziţionat de Ministerul Sănătăţii.

Conform managerului Spitalului Judeţean Timişoara, CT-ul nou, cumpărat de Consiliul Judeţean Timiş, a costat 400.000 de euro şi este de opt ori mai performant decât cel chinezesc, achiziţionat de Ministerul Sănătăţii în 2018, cu aproximatit vot atâţia bani.

În acest moment, la Spitalul Judeţean Timişoara mai funcţionează un singur Computer Tomograf.