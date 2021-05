O platformă online dezvoltată de Teatrul Național Radu Stanca Sibiu transmite spectacolele în direct

Scena Digitală, platforma online realizată de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), oferă acces la conținut cultural atât prin transmiterea în direct a noilor producții TNRS jucate la Sala Mare, cât și prin oferta de teatru-film ce poate fi vizionată, informează Mediafax.

Despre ce a adus nou platforma și care este viitorul acestei forme de exprimare în teatru a vorbit, într-un scurt interviu acordat agenției MEDIAFAX, Constantin Chiriac, președintele Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

Rep? Ce aduce nou scena-digitala.ro? Care este oferta? Cum a fost realizată, în ce perioadă și cu ce costuri?

Constantin Chiriac: Platforma „Scena Digitală” este un spațiu online dedicat vizionării spectacolelor de teatru, pe bază de bilet, în condiții de calitate HD a sunetului și imaginii. Scena Digitală TNRS aduce publicului spectacole noi, de teatru-film, special produse pentru difuzare în mediul online, dar și spectacole din repertoriul Naționalului sibian, înregistrate în anul 2020 și prelucrate în etapa de postproducție în condiții de calitate HD a sunetului și imaginii. Momentan platforma cuprinde 15 producții (2 în plus vor fi adăugate în luna mai).

Scena Digitală s-a născut dintr-o nevoie a vieții, în contextul global disruptiv al anului trecut. Din 14 până în 21 martie 2020 am încercat să înțelegem ce se întâmplă și ce implicații vor fi. Am realizat în clipa aceea că fenomenul ne va afecta pe termen lung, astfel că am decis să folosim bogăția uriașă a festivalului, dar și a Teatrului Național, care atunci avea 121 de spectacole în repertoriu. Am hotărât ca tot ce vom produce din iunie 2020 să aibă o dublă dimensiune: un spectacol fizic și o formulă de a avea un spectacol online făcut după toate rigorile unui film (sunet și filmare la calitate foarte bună și subtitrare). Am început această aventură, Scena Digitală, încurajați astfel foarte mult de public. Până la urmă, ceva firesc, o legătură strânsă pe care am dezvoltat-o pe parcursul celor 28 de ani de existență a festivalului de teatru și a Teatrului Național (împreună cu cele două secții, română și germană).

Scena Digitală ne aduce venituri constante, dar aș vrea să precizez faptul că scopul unui teatru nu este de a produce încasări. Ne bucurăm mult când biletele sunt vândute și publicul ne iubește, ne caută, este curios în legătură cu ceea ce facem și vrea să vadă spectacolele aduse în festival. Dar scopul unei instituții de cultură nu este în primul rând venitul, ci educarea publicului, bucuria întâlnirii, posibilitatea de a sărbători împreună, sub semnul creației. Importantă este relația pe care o dezvoltăm cu audiența noastră și impactul se vede în generații, aceștia sunt principalii termeni în care ne măsurăm activitatea.

Rep: Care este viitorul platformei, cum va evolua?

Constantin Chiriac: La Sibiu am gândit mereu proiecte cu viziune pe termen mediu și lung. Suntem singurul teatrul din România care a dezvoltat un astfel de produs, Scena Digitală. Scena Digitală este manifestarea unei nevoi a Teatrului, aceea de a ne pune în valoare actorii și de a inventa formule noi de exprimare pentru ei, diferențiindu-ne de tot ce înseamnă avalanșa de improvizație din mediul digital. Încercăm să lucrăm pornind de la categoriile de public. Lucrăm pentru copii, pentru liceeni, studenți, adulți, grupuri țintă cât mai versatile, chiar și pe dimensiunea populară. Dincolo de toate, calitatea, emoția și posibilitatea de a aduce o poveste mai aproape de spectatorii noștri au fost fațetele la care ne-am raportat astfel încât să putem avea un proiect care se va dezvolta la nivel de țară.

Cum au recepționat actorii ideea unui spectacol de teatru fără spectatori?

Constantin Chiriac: Actorii sunt fericiți când lucrează, chiar dacă au avut și ei o perioadă inițială de acomodare. Suntem activi momentan în nenumărate spații de joc: Fabrica de Cultură, sala principală a Teatrului Național, Sala Studio. Alți actori filmează în diverse locații sau își pregătesc spectacolele lectură, one man show-urile, lucrează cu studenții. Este foarte multă efervescență la noi în echipă. În condițiile în care viața teatrală la Sibiu oricum este destul de intensă. Aplauzele sunt și răspunsurile pe care le primim pe Facebook și Instagram. Reacțiile din mediul online sunt complementare aplauzelor de la spectacolele pe care le prezentăm în săli.