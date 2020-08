O scriitoarea debutantă olandeză de numai 29 de ani a câștigat marele premiu internațional Booker 2020: romanul The Discomfort of Evening i-a fascinat pe toți

Marieke Lucas Rijneveld a fost desemnată miercuri câştigătoarea premiului literar International Booker 2020 pentru romanul ''The Discomfort of Evening'', informează DPA. Tradus din limba olandeză de Michele Hutchison, ''The Discomfort of Evening'' este romanul de debut al autoarei olandeze Marieke Lucas Rijneveld, de 29 de ani, care s-a afirmat anterior în poezie, relatează Agerpres.

''The Discomfort of Evening'' s-a impus în faţa altor cinci romane finaliste la acest premiu, care recompensează cea mai valoroasă operă de ficţiune tradusă în engleză, adjudecându-şi prestigioasa distincţie literară, care include o recompensă financiară în valoare de 50.000 de lire sterline (63.500 de dolari), împărţită în mod egal între autor şi traducător.

Premiul literar International Booker Prize este oferit anual, la alegerea juriului, celei mai bune cărţi scrise într-o altă limbă, tradusă în engleză şi publicată în Marea Britanie sau Irlanda.

Anul acesta, şase romane au concurat, pe lista scurtă, pentru a câştiga premiul International Booker pentru ficţiune tradusă în limba engleză.

Ted Hodgkinson, preşedintele juriului din acest an, a declarat anterior anunţării romanului câştigător că toate cărţile care au concurat pentru acest premiu au fost ''incredibil de bine traduse''.

''Am căutat romane care aveau o voce clară şi puternică, care ne-au bântuit şi au rămas alături de noi'', a spus Hodgkinson.

În legătură cu romanele aflate pe lista scurtă, o altă membră a juriului, Valeria Luiselli, a declarat: ''Am ales cărţi îndrăzneţe, experimentale, deloc convenţionale''.

Celelalte cărţi de pe lista scurtă au fost ''Tyll'', scrisă de autorul german Daniel Kehlmann, ''The Enlightenment of the Greengage Tree'', a scriitoarei iraniene Shokoofeh Azar, tradusă din persană, ''The Memory Police'', de Yoko Ogawa, din Japonia şi două romane scrise în spaniolă, ''Hurricane Season'', semnată de scriitoarea mexicană Fernanda Melchor şi ''The Adventures of China Iron'', a autoarei argentiniene Gabriela Cabezon Camara.

''The Discomfort of Evening'' spune povestea unei fete, Jas, care locuieşte cu familia ei evlavioasă în Olanda rurală, a cărei viaţă este schimbată de un eveniment nefericit. Într-o zi de iarnă, fratele ei mai mare pleacă într-o excursie la patinaj. Supărată că este lăsată singură, ea susţine o pledoarie perversă în faţa lui Dumnezeu; fratele ei nu se mai întoarce. Când durerea copleşeşte locuinţa de la fermă, Jas se cufundă într-un vârtej de fantezii din ce în ce mai tulburătoare şi este martoră la dezintegrarea familiei ei, care îi afectează pe toţi.

The International Booker Prize a fost înfiinţat în 2005 ca premiu bianual pentru autori care scriu în limbi străine şi ale căror cărţi sunt disponibile pe scară largă în limba engleză.

Începând din 2016, The International Booker Prize a devenit un premiu acordat anual pentru o singură carte tradusă.

Ceremonia de anunţare a câştigătorului era programată iniţial în luna mai, însă a fost amânată din cauza impactului sever al pandemiei de COVID-19 asupra pieţei de carte din Marea Britanie, după cum au anunţat în primăvară organizatorii acestui prestigios trofeu literar. Ceremonia a fost înlocuită în acest an cu un ''eveniment digital''.

În 2019, premiul International Booker a revenit scriitoarei Jokha Alharthi (Oman), pentru romanul "Celestial Bodies", tradus din arabă în limba engleză de Marilyn Booth.

Acest trofeu literar este atribuit în conjuncţie cu Brooker Prize, decernat autorului celui mai bun roman al anului scris în limba engleză şi publicat în Marea Britanie sau Irlanda. Câştigătorul Booker Prize pentru ficţiune va fi anunţat în octombrie.