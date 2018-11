O scrisoare din 1935 a lui Ernest Hemingway a fost adjudecată pentru 28.000 de dolari

O scrisoare din 1935 în care Ernest Hemingway detaliază capturarea unui marlin de 226 de kilograme, o escapadă care se crede că a inspirat în parte romanul "Bătrânul şi Marea", a fost adjudecată la licitaţie pentru 28.000 de dolari (22.000 de lire sterline), notează The Guardian, scrie news.ro.

Misiva, vândută la Nate D Sanders, a fost trimisă de Hemingway pe 8 mai editorului specializat în pescuit Erl Roman de la Miami Herald, în care este relatat în detaliu cum autorul şi prietenul său Henry Strater s-au luptat pentru a ţine departe rechinii de marlin după ce l-au prins în insula Bimini.

"Prins Blue Marlin care cântărea 226 de kilograme... Peşte din Bimini, prins în colţul gurii... a sărit de 18 ori, a fost adus la barcă, într-o oră. Am lucrat repede. L-am urcat în barcă când rechinii au început să-l atace", a scris romancierul, care va continua să repovestească istoria luptei unui pescar cubanez Santiago cu un marlin gigant în cartea sa "Bătrânul şi Marea".

În scrisoarea sa, Hemingway reaminteşte cum rechinii au muşcat atât de mult din marlin încât ar fi cântărit între 320 şi 400 de kilograme intact.

Romanul a fost de asemenea inspirat de o anecdotă spusă de prietenul cubanez al lui Hemingway Carlos Gutierrez. În aprilie 1936, în Esquire, Hemingway spune că acel Carlos i-a povestit cum un bătrân care pescuia singur într-o barcă lângă Cabanas, El Savador, a prins un marlin atât de mare, că l-a tras cu tot cu barcă în largul mării.

Hemingway wrote that Carlos had told him about “an old man fishing alone in a skiff out of Cabanas”, who “hooked a great marlin that, on the heavy sashcord hand-line, pulled the skiff out to the sea”.

Ernest Miller Hemingway (21 iulie 1899 - 2 iulie 1961) a fost un romancier, nuvelist, reporter de război, considerat unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori americani din secolul al XX-lea. A câştigat premiul Pulitzer în 1953 şi este laureatul premiului Nobel pentru literatură pe anul 1954. Opera sa are ca sursă de inspiraţie o experienţă de viaţă profundă şi originală şi relatează, conform concepţiei scriitorului, "lucrurile cele mai simple în modul cel mai simplu", într-o proză energică, aspră, dură, cu o mare economie a mijloacelor stilistice şi susţinută de un ton colocvial.