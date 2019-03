O senatoare americană, fost militar de carieră, a mărturisit că a fost violată de un superior

O senatoare americană, fost militar de carieră, a mărturisit miercuri că a fost violată de un superior în timp ce se afla în armată, dar nu şi-a denunţat agresorul pentru că nu avea "încredere în sistem", transmit AFP, Reuters şi Xinhua preluate de Agerpres.

Martha McSally, în vârstă de 52 de ani, senatoare republică din Arizona, a subliniat în cursul unei audieri în comisia pentru apărare a Senatului consacrată victimelor de abuzuri sexuale în armată că în perioada când a intrat la şcoala forţelor aeriene, în 1984, "agresiunile şi hărţuirea sexuală erau la ordinea zilei, iar victimele sufereau cel mai des în tăcere"."Şi eu am supravieţuit unei agresiuni sexuale în armată, dar spre deosebire de alte victime curajoase, nu am semnalat-o. Nu aveam încredere în sistem. Mi-era ruşine şi eram dezorientată", a spus ea, fără a dezvălui numele agresorului sau data la care s-au petrecut faptele.McSally - prima femeie care a pilotat un avion de vânătoare în condiţii de luptă, iar ulterior a comandat o escadrilă de luptă - a menţionat doar că a fost "violată de un ofiţer superior" şi că a decis să vorbească despre acea traumă abia peste mai mulţi ani.Ea a mai spus că a fost "îngrozită" de felul în care a reacţionat armata la mărturia ei şi că din "disperare" a renunţat la armată, după 18 ani în uniformă."La fel ca alte victime, am avut impresia că sistemul mă violează din nou", a adăugat McSally, vizibil emoţionată.După ce s-a retras din armată cu gradul de colonel, în 2010, Martha McSally a fost aleasă în Camera Reprezentanţilor, iar la sfârşitul anului trecut a fost numită în locul senatorului John McCain, decedat cu câteva luni înainte.Un raport publicat de Pentagon în mai 2018 a indicat că numărul agresiunilor sexuale semnalate a crescut cu 10% între octombrie 2016 şi septembrie 2017 în rândurile forţelor armate, care numără 1,3 milioane de persoane în serviciu activ.