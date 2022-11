O statuie dedicată soiului de struguri 'Fetească Regală' urmează să fie ridicată la Mediaş

O statuie dedicată soiului de struguri ''Fetească Regală'', reprezentativ pentru tradiţia viticolă din Transilvania şi din România, urmează să fie ridicată la Mediaş, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, oenologul Dorin Popa, preşedintele Asociaţiei pentru cultura şi civilizaţia vinului "Millesime".

"Feteasca Regală" are deja şi o Zi internaţională, marcată pentru prima dată pe 3 iunie 2022.

"La discuţiile pe care le-am avut noi pe 3 iunie, când am citit Proclamaţia pentru ziua internaţională a soiului la Mediaş, am zis că ar trebui să fie ceva mai consistent, care să rămână şi aşa am avansat ideea de statuie. Care ar fi extraordinar să fie amplasată chiar în Mediaş, zona de naştere a soiului 'Fetească Regală'. Ar fi o chestie emblematică, de mare importanţă. Octavian Isăilă, cel care a iniţiat ziua soiului, a dus ideea mai departe şi are deja un proiect în acest scop. A aflat astfel şi că este prima statuie a unui strugure din lume," a declarat, precizat Dorin Popa, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, statuia va fi realizată din bronz, va avea o înălţime de trei metri, cu trei frunze, cinci muguri, şapte lăstari şi 33 de boabe, pe fiecare boabă urmând să fie emblema unui producător de Fetească Regală din România. De jur împrejurul statuii, pe un ansamblu în cerc din bronz, se vor amplasa mai multe săgeţi, cu distanţe, către fiecare producător de Fetească Regală.

Proiectul statuii face parte din programul Asociaţiei pentru reconstrucţia vechii Metropole de vin a Transilvaniei, al cărei preşedinte este Octavian Isăilă şi care se ocupă, de mai bine de 15 ani, ca pasiune, de reconstrucţia istoriei locale şi naţionale a vinului.

Contactat telefonic, Octavian Isăilă a precizat, pentru AGERPRES, că proiectul statuii este în discuţii aproape de contractare cu executantul, un artist din Republica Moldova, Cristian Creştincov, care locuieşte într-un sat din Sibiu. Conceptul iniţial al statuii aparţine unui artist plastic din Sibiu, jurnalistul Adrian Popescu.

"Încercăm să asigurăm finanţarea acestui proiect, care are o valoare totală de circa 100.000 de euro, prin sponsorizări de către crame, companii sau alţi donatori", a afirmat Isăilă.

Durata de execuţie este preconizată de 16 luni, astfel încât să fie inaugurată în anul 2024. Statuia ar urma să fie amplasată într-un punct turistic important al oraşului.

"Mediaşul purta denumirea de Metropola de vin a Transilvaniei. Şi din câte ştim acum este singura metropolă de vin din lume, adică un centru logistic al vinului în care Mediaşul era mijlocul zonei din Transilvania. I-am avut la Mediaş pe Caspari şi Ambrosi, cei doi pionieri ai replantării Europei cu viţă de vie altoită din Vechea Metropolă de vin a Trasilvaniei în urma devastării cauzată de filoxera la sfârşitul anilor 1800. Am avut tot ce a însemnat asociaţiile de vin ale Transilvaniei," a precizat Octavian Isăilă.