O studentă cu dizabilități, pe cel mai înalt vârf din Grecia

O studentă elenă cu dizabilități și-a realizat ambiția vieții de a ajunge în vârful Muntelui Olimp, cel mai înalt vârf al Greciei, legată pe spatele unui prieten. Eleftheria Tosiou, care şi-a petrecut toată viața într-un scaun cu rotile, a fost dusă pe vârf pe 5 octombrie, în principal de Marios Giannakou, un alergător de anduranță pe distanțe lungi care a escaladat deja de aproape 50 de ori muntele înalt de 2.917 metri.

Alți doi prieteni l-au ajutat să o transporte pe dra Tosiou o parte a traseului, dar Giannakou a parcurs cele mai dificile porţiuni, inclusiv partea finală dinainte de vârf. „Sentimentele au fost foarte intense”, a spus EleftheriaTosiou, în vârstă de 22 de ani, studentă la biologie și fană a sporturilor extreme, potrivit rador.ro.

Vezi și: Românii şi-au schimbat priorităţile în pandemie - Înmatriculările auto s-au prăbuşit faţă de anul trecut

„Am fost fericită, am fost mișcată… În cele din urmă, cel mai intens a fost când am coborât și am realizat ce am făcut”, a spus ea. Tosiou și Giannakou – în vârstă de 28 de ani – ambii din orașul Drama din nordul Greciei, s-au întâlnit pentru prima dată în septembrie printr-un prieten comun și ea i-a povestit visul ei. O dată cu apropierea iernii, Giannakou, care a alergat ultramaratoane și curse de anduranță în locuri diverse precum Arctica și deșertul, a trebuit să acţioneze rapid pentru a aduna o echipă mică înainte de apariția zăpezii. „Au fost multe dificultăți. A fost un proiect care se desfășura pentru prima dată. A trebuit să organizăm o echipă mare de oameni”, a spus Giannakou, care a purtat-o pe Eleftheria într-un rucsac modificat.

„Dar cea mai dificilă parte a fost cea psihologică. Un bărbat și-a pierdut viața acolo cu o zi înainte”. Escaladarea Muntelui Olimp, cunoscut în Grecia antică drept sălaşul zeilor, nu este pentru cei slabi. Vârfurile sale zimțate i-au adus numele de „tronul lui Zeus”, iar cei care se caţără acolo vorbesc despre pantele sale foarte abrupte și stâncile alunecoase. „A existat o oarecare teamă, deoarece erau stânci în fața mea și în spatele meu, dar nu a fost o teamă reală că nu putem reuși”, a spus Eleftheria Tosiou. Realizarea a atras atenția prim-ministrului grec Kyriakos Mitsotakis, care i-a felicitat pe amândoi protagoniştii printr-un apel video. „Nu am făcut niciodată ceva mai frumos”, a spus Giannakou. „Cred că m-a desăvârșit ca persoană”.