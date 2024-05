O teorie a lui Einstein legată de găurile negre, demonstrată de oameni de ştiinţă

Oamenii de ştiinţă au demonstrat una dintre teoriile lui Albert Einstein, dovedind nu doar existenţa unei regiuni "de plonjare" din jurul unei găuri negre în care materia se prăbuşeşte, ci şi a faptului că această zonă exercită unele dintre cele mai puternice forţe gravitaţionale identificate până în prezent în galaxie, relatează joi DPA/PA Media, potrivit Agerpres.

Teoria lui Einstein afirmă că este imposibil ca particulele de materie să urmeze orbite circulare atunci când se află în apropierea unei găuri negre. În schimb, acestea plonjează rapid spre obiect, cu o viteză apropiată de cea a luminii.

Noul studiu s-a concentrat pentru prima dată în profunzime asupra acestei regiuni, cercetătorii de la Departamentul de Fizică al Universităţii Oxford din Anglia bazându-se pe analiza datelor obţinute de la telescoape cu raze X pentru a ajunge la o mai bună înţelegere a forţei generate de găurile negre."Ceea ce este cu adevărat interesant este faptul că există multe găuri negre în galaxie, iar noi dispunem acum de o nouă tehnică puternică spre a le folosi pentru a studia cele mai puternice câmpuri gravitaţionale cunoscute", a declarat conducătorul studiului, dr. Andrew Mummery, de la Departamentul de Fizică al Universităţii Oxford."Teoria lui Einstein a prezis că acest plonjon final ar exista, însă este pentru prima dată când am reuşit să demonstrăm că acesta are loc. Gândiţi-vă la ea ca la un râu care se transformă într-o cascadă - până acum, noi ne-am uitat la râu. Aceasta este prima dată când vedem cascada. Credem că acest lucru reprezintă un nou pas înainte, interesant, în studiul găurilor negre, ceea ce ne permite să cercetăm această zonă finală din jurul lor. Doar atunci vom putea înţelege pe deplin forţa gravitaţională", a adăugat el."Acest plonjon final al plasmei are loc chiar la marginea unei găuri negre şi arată modul în care materia răspunde la gravitaţie în cea mai puternică formă posibilă", a precizat cercetătorul.Potrivit oamenilor de ştiinţă, timp de multe decenii au existat numeroase dezbateri în rândul astrofizicienilor referitoare la posibilitatea de detectare a aşa-numitei regiuni de plonjare.Echipa de la Oxford a petrecut ultimii doi ani dezvoltând modele pentru aceasta şi, în studiul care tocmai a fost publicat, a demonstrat prima detecţie confirmată a acestei posibilităţi de detectare, cu ajutorul telescoapelor cu raze X şi a datelor de la Staţia Spaţială Internaţională (ISS).Studiul, publicat în jurnalul ştiinţific Monthly Notices of the Astronomical Society, s-a concentrat asupra găurilor negre mai mici, relativ apropiate de Pământ, folosind date colectate de la telescoapele spaţiale.În cursul acestui an, o a doua echipă de la Universitatea Oxford speră să realizeze primele filmări ale unor găuri negre mai mari şi mai îndepărtate.