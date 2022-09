O treime dintre angajaţii companiilor globale au alte roluri, ca urmare a implementării soluţiilor de automatizare (raport)

Ponderea angajaţilor ale căror roluri s-au schimbat în urma implementării soluţiilor de automatizare continuă să crească şi ajunge la 34% la nivel global, faţă de 23% în 2020, potrivit celei mai recente ediţii a raportului global "Deloitte Automation with Intelligence", publicat miercuri, potrivit Agerpres.

Conform datelor centralizate, angajaţii cu funcţii de execuţie (11%) reprezintă categoria cu cei mai puţini suporteri, urmaţi de manageri şi liderii de echipă (19%) şi de membrii echipei de top management (39%).În ceea ce priveşte atitudinea diferitelor departamente din organizaţie, echipele de IT oferă sprijin în mod moderat (27%), în timp ce departamentele de risc susţin cel mai puţin procesul de automatizare (8%).Raportul de specialitate arată că şase din zece organizaţii globale (59%) pun deja în practică sau intenţionează să adopte un model de dezvoltare iniţiat de către angajaţi (citizen-led development model), în următorii trei ani, un cadru care încurajează angajaţii din alte departamente decât cel de IT să utilizeze platforme de tip low-code/no-code aprobate de IT pentru a dezvolta soluţii de automatizare de complexitate scăzută.În acelaşi context, 74% dintre companii au declarat că implementează soluţii de automatizare a proceselor prin robotizare (RPA), iar jumătate dintre acestea, recunoaşterea optică a caracterelor (optical character recognition). Comparativ, în 2015, doar 13% dintre organizaţii intenţionau să investească în RPA.Totodată, inteligenţa artificială (IA) se află pe locul al doilea în topul tehnologiilor de care sunt interesate companiile (46% dintre respondenţi), urmată de analiza şi urmărirea proceselor (process mining) şi monitorizarea proceselor (43%, fiecare).Potrivit sursei citate, reducerea costurilor este principalul beneficiu indicat de organizaţiile care adoptă soluţii de automatizare, acestea aşteptându-se la o scădere medie a costurilor de 31% în următorii trei ani, faţă de 24% în 2020. Pe locurile următoare se află creşterea veniturilor, companiile estimând un avans de 24%, faţă de 15%, în 2020.Cea mai importantă barieră cu care se confruntă organizaţiile atunci când extind implementarea soluţiilor de automatizare este fragmentarea proceselor, o provocare pe care o au dinainte de pandemie şi care este de aşteptat să rămână în top cel puţin pentru următorii cinci ani. Alte obstacole menţionate sunt: lipsa unei viziuni clare (22%) şi a unei strategii de automatizare la nivelul organizaţiei (41%), gradul scăzut de pregătire din punct de vedere IT şi rezistenţa la schimbare.Cea mai recentă ediţie a studiului "Deloitte Automation with Intelligence" a fost realizată în 34 de ţări, inclusiv România, în rândul a peste 470 de membri ai echipelor de top management, printre care directori responsabili cu procesele de automatizare, directori de operaţiuni, de resurse umane şi directori ai centrelor de asistenţă pentru clienţi.Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanţă fiscală şi juridică, consultanţă, consultanţă financiară şi managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500 şi către mii de companii din sectorul privat.În România, Deloitte este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale şi oferă, în cooperare cu Reff & Asociaţii | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanţă fiscală, servicii juridice, de consultanţă în management şi consultanţă financiară, servicii de managementul riscului, soluţii de servicii şi consultanţă în tehnologie, precum şi alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 3.000 de profesionişti.