O uriașă companie din Germania deschide o fabrică foarte mare în România: Investiții inițiale de 25 de milioane de euro

Grupul de firme german Karl Mayer, un lider inovator de piață și un creator de tendințe în construcția de mașini textile deschide două puncte de lucru în Baia Mare. Unul dintre ele pe platforma IMMUM, două hale de 5850 mp, în care vor produce role echipament CNC pentru industria textilă și alte componente. Al doilea punct de lucru va fi în zona centrală a orașului, un spațiu pentru servicii conexe, suport IT, contabilitate și resurse umane pentru toată compania.

”Realizarea de a aduce un prim mare investitor străin în Maramureș după 15 ani îi aparține lui Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, care alături de echipa sa, Gabriel Bogdan Ștețco, administratorul public al județului, Radu Zoicaș, CEO Parcuri Industriale Maramureș și profesioniștii din Consiliul Județean Maramureș au reușit să convingă reprezentanții grupului german Karl Mayer să își extindă producția în România tocmai în Baia Mare!

„Este un moment important pentru noi pentru că de mai bine de un an de zile am început discuțiile cu cei de la Karl Mayer pentru a-și deschide punct de lucru în municipiul Baia Mare și pentru a aduce o investiție majoră aici, în județul nostru și spun acest lucru pentru că toate aceste discuții au durat foarte mult, au fost foarte multe vizite, întâlniri, iar faptul că avem compania Parcuri Industriale pe care am fondat-o în 2021, iată că astăzi își arată utilitatea și importanța această structură extrem de importantă a Consiliului Județean Maramureș”, arată Ionel Bogdan.

25 de milioane de euro, prima investiție din cele trei ale grupului german în Baia Mare

Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare: „Suntem în discuții încă din vara anului trecut, iar după multe întâlniri și vizite pe teren, în acest moment putem anunța oficial prezența lor pe piața din Maramureș, în primă instanță în Baia Mare, unde se vor investi 25 de milioane de euro, dar urmează alte două investiții majore. Dezvoltăm economia și asigurăm locuri de muncă bine plătite pentru cetățeni! Asta ne-am asumat, asta livrăm pentru maramureșeni. Urmează în curând să anunțăm și alți investitori importanți, sunt deja în licitație publică primele 6 loturi în Parcul industrial pe care îl dezvoltăm în Baia Sprie. Împreună punem Baia Mare și Maramureșul pe primul loc!”.

Gabriel Ștețco, administratorul public al județului, candidat la președinția Consiliului Județean Maramureș: „Este o zi importantă atât pentru comunitatea din Baia Mare, dar și pentru toți maramureșenii. Lucrurile au intrat pe făgașul acesta al dezvoltării și investitorii străini încep să ne caute. Este un lucru bun pentru toată zona Maramureșului și în special pentru zona aceasta a Băii Mari pentru că încet-încet vin oameni, pentru că au încredere în noi și încep să dezvolte afaceri. Pe lângă cele 7 parcuri industriale pe care le-am dezvoltat cu compania noastră de parcuri industriale, vedem și alți investitori străini care vin în Maramureș și vor să ajute la dezvoltarea comunității noastre. Pentru noi, cei care conducem administrativ Consiliul Județean Maramureș, e un moment extrem de important, prin care demonstrăm că aici, în Maramureș, investitorii găsesc parteneri de încredere și împreună putem să construim cu adevărat un viitor mai bun în Baia Mare și în Maramureș”.

Cum a ajuns grupul german Karl Mayer în Baia Mare?

În 22 iunie 2023, Roland Kohn și Manfred Reinhold au participat la sediul Consiliului Județean Maramureș la prima întâlnire împreună cu reprezentanții AHK, alături de președintele Consiliului Județean Maramureș Ionel Bogdan și de echipa sa, mai apoi au vizitat locații propuse de reprezentanții Parcuri Industriale Maramureș. A urmat a doua și o a treia vizită în iulie 2023, la a doua fiind prezent chiar domnul Dr. Helmut Preßl, CFO Karl Mayer, iar la a treia vizită a fost prezent domnul Arno Gärtner – CEO Karl Mayer și Manfred Reinhold, vicepreședintele grupului Karl Mayer.

În octombrie 2023 au contractat un proiectant, iar în decembrie 2023 au identificat locațiile pentru producție. În luna martie 2024 au început lucrările de reabilitare a halelor închiriate pe platforma IMMUM și identificarea unui al doilea spațiu in Baia Mare, care va fi preluat în luna iulie, când va începe activitatea de producție la IMMUM. La începutul anului viitor, Karl Mayer va începe demersurile pentru dezvoltarea unei noi locații de producție, lângă Baia Mare, pe care își propun să o inaugureze la finalul anului 2025.

Reprezentanții Karl Mayer încântați de Baia Mare

Roland Kohn, Reponsabil Realizare Proiect Karl Mayer România: „Vă salut din toată inima în numele grupului Karl Mayer, care este specializat în producția de mașini pentru industria textilă. Sediul central este în Germania și trebuie să vă spun că filialele companiei noastre se întind în întreaga lume. Există 207.000 de oameni care sunt angajați sau colaborează cu firma Karl Mayer în toată lumea, iar grupul nostru a hotărât să deschidem aici în România, în Baia Mare, o filială.

Doresc să îi mulțumesc domnului Ionel Bogdan pentru că ne-a sprijinit în mod deosebit în calitatea lui de președinte al Consiliului Județean Maramureș. De asemenea, doresc să îi mulțumesc și domnului Radu Zoicaș și colegilor dânsului, care ne-au convins că Baia Mare și regiunea din jurul Băii Mari este într-adevăr locul potrivit pentru grupul Karl Mayer. Pe mine m-a fascinat Baia Mare, pe de-o parte că există acest Centru Vechi, ne place foarte mult, iar pe de altă parte simțim că este un oraș foarte tânăr, cu oameni tineri și frumoși și de aceea suntem încrezători că pornim un proiect de viitor împreună cu toți cei din Baia Mare”.

Patrick Mack, Director Karl Mayer România : „Am închiriat deja aici o hală în Baia Mare și vrem să începem lucrările cât mai repede. Căutăm terenuri în Maramureș fabrică. Vrem să construim ceva aici, în Maramureș, și ne dorim să dezvoltăm sănătos compania noastră. Suntem în procedura de angajare a muncitorilor necalificați și calificați, căutăm operatori CNC pentru sudură. Sunt 100% sigur, din partea Karl Mayer România, că vom avea succes aici în zonă!”.

Ambasada Germaniei la București a avut un rol major în susținerea acestor realizări în Maramureș

„Mulțumesc Ambasadei Germaniei în România pentru deschiderea pe care au arătat-o față de noi, în special Excelenței Sale Peer Gebauer, ambasador și domnului Sebastian Metz, președintele Camerei de Comerț Româno-Germane. Odată cu primul contact pe care ni l-au stabilit cu compania Karl Mayer, au venit și alte contacte și deja suntem în discuții cu mai mulți potențiali investitori germani, iar acesta este un lucru foarte bun pentru municipiul Baia Mare și pentru județul Maramureș.

Mulțumesc conducerii Karl Mayer pentru decizia pe care au luat-o în iarna aceasta și pentru faptul că sediul social al Karl Mayer este astăzi în Baia Mare, pentru că vor face practic în această vară primul pas investițional prin halele deja închiriate unde vor dezvolta prima producție în Baia Mare, în Maramureș. Îi mulțumesc CEO-ului grupului, Arno Gärtner și lui Roland Kohn, pentru că el a fost primul care a venit în Baia Mare și a fost primul cu care am început discuțiile. Îi felicit pentru decizia pe care au luat-o, sunt convins că este cea mai bună decizie după lungile discuții și negocieri pe care le-am avut și îi asigur de întregul suport al meu și al echipei mele”, a declarat Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare.”, arată un comunicat al PNL Baia Mare.