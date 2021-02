'OBRĂZNICIA' lui Toni Grecu, după incendiul din 'Matei Balș': 'Foarte specific stilul românesc de a ascunde sub preș lucruri care nu convin'

Toni Grecu, fondatorul grupului ”Divertis” a vorbit vineri seară, la B1 TV, despre coșmarul prin care a trecut la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când s-a numărat printre pacienții cu COVID-19 internați în Pavilionul V de la Institutul ”Matei Balș”, care a fost cuprins de incendiu.

Întrebat de ce crede că până acum nu există un raport concludent nici în legătură cu incendiul din 29 ianuarie, nici despre cel de anul trecut de la Spitalul din Piatra Neamț, Toni Grecu a răspuns: ”Nu știu cât poate să dureze un raport. Probabil că trebuie să dureze atât cât este cazul, ca să dau un răspuns evaziv și ușor obraznic, dar foarte specific stilului românesc de a ascunde sub preș lucruri care nu convin. Anchetatorii probabil că au descoperit lucruri ce nu sunt foarte confortabile pentru anumite persoane, anumite instituții. Raportul s-a făcut și se corectează”.

”Eu, față de Spitalul «Matei Balș» am o atitudine pozitivă pentru că eu am fost foarte bine îngrijit acolo. Despre incendiul ăsta, punctual, nu știu ce să spun. Pot să spun doar atât, că a fost un coșmar, pentru mine și pentru alți oameni care au avut neșansa să fie evacuați, dimineața, la ora 5, sculați din pat, în condiții de sănătate extrem de precare. Această neșansă... nu ai ce să spui despre asta, e destinul. Să căutăm vinovați? Nu e treaba mea, e treaba instituțiilor statului, dar, repet, Institutul «Matei Balș», din punctul de vedere al modului în care s-a ocupat de oameni, eu nu am observații de făcut, decât să zic că oamenii ăia s-au ocupat foarte bine de mine și de tratamentul pe care mi l-au dat. N-am decât să le mulțumesc. Incendiul este alt capitol”, a mai spus Toni Grecu.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, spunea vineri că rapoartele referitoare la cele două incendii consemnează mai multe nereguli.

”Sunt multe, vorbim despre spațiu insuficient, despre numărul de paturi, despre clădiri vechi, despre diverse neajunsuri, instalații electrice vechi. Evident că lucrurile trebuie remediate cât mai curând”, a declarat Vlad Voiculescu.