ȘOC în Coreea de Sud: Un alt fost președinte al țării va fi ARESTAT

Agenţia de ştiri Yonhap, din Coreea de Sud, transmite că un tribunal a emis un mandat de arestare pentru fostul preşedinte, Lee Myung-bak, sub acuzațiile de luare mită şi alte acuzaţii. Lee a precedat-o, ca președinte, pe Park Geun-hye, cea care e arestată și urmează să fie condamnată într-un dosar separat.

Un convoi de vehicule care îl transportau pe Lee a intrat într-un centru de detenție din Seul, după ce Curtea Districtuală Centrală din Seul i-a aprobat mandatul de arestare, citând ceea ce a numit crimă gravă și o posibilitate ca el să încerce să distrugă dovezi. Procurorii îl pot reține timp de până la 20 de zile înainte de a-l acuza oficial.

"Chiar acum simt că este toată vina mea și am o conștiință vinovată, mai degrabă decât să îi învinovățesc pe alții", a spus Lee, într-o declarație emisă cu puțin timp înainte de arestarea sa, potrivit agenției de știri Yonhap. "În ultimele 10 luni, am suferit o mare durere pe care nu am putut-o suferi ... sper că arestarea mea va ușura durerea familiei mele și a celor care au lucrat cu mine".

Procurorii îl acuză pe Lee că a luat 11 miliarde de dolari (13,2 milioane dolari Cdn) în mită de la propria agenție de informații, grupuri de afaceri și alții. Aceștia susțin că a folosit, de asemenea, o companie privată drept canal pentru a stabili fonduri ilicite în valoare de 35 de miliarde de dolari (42 milioane dolari Cdn), a deturnat fondurile oficiale și a evitat taxele.

Arestarea lui Lee survine la un an după ce succesorul său conservator, Park Geun-hye, a fost demis din funcție și dus în închisoare pentru un scandal separat de corupție care a atins luni de proteste stradale masive. Procurorii au cerut un termen de închisoare de 30 de ani pentru Park, iar instanța de la Seoul trebuie să se pronunțe asupra ei pe 6 aprilie.

Scandalurile de corupție de mare anvergură au loc adesea în Coreea de Sud, cea de-a patra economie din Asia, care a obținut o adevărată democrație liberală la sfârșitul anilor 1980, după decenii de dictaturi militare.

Lee a negat majoritatea acuzațiilor împotriva sa. El acuză actualul guvern liberal al președintelui Moon Jae-in că încearcă să se răzbune pentru moartea, în 2009, a fostului președinte liberal Roh Moo-hyun, care a murit în timpul unei anchete de corupție a familiei sale.

Acuzația lui Lee a provocat furia lui Moon, care a numit-o o provocare pentru ordinea juridică a țării.

Lee Myung-bak, în vârstă de 76 de ani, preşedinte între 2008 şi 2013, este acuzat că a primit mită mai multe milioane de dolari. Procurorii au cerut arestarea sa din cauza riscului ca fostul preşedinte să distrugă probe.

Potrivit agenţiei Yonhap, el riscă o pedeapsă de până la 45 de ani de închisoare.

Fostul şef de stat este acuzat că a primit mită din partea Samsung în 2009 pentru graţierea preşedintelui grupului, Lee Kun-hee, condamnat pentru evaziune fiscală, dar şi că a acceptat milioane de dolari pentru a-l ajuta pe fostul CEO al unui grup bancar public să obţină acest post.

Lee, om de afaceri devenit politician conservator, mai este acuzat că a primit 100.000 de dolari din fonduri ale serviciilor secrete din ţara sa şi că a deturnat milioane de dolari ale unei firme de componente de automobile, al cărei proprietar era prin interpuşi.

Lee Myung-bak a negat cea mai mare parte a acuzaţiilor, susţinând că ancheta este o 'răzbunare politică' din partea rivalilor săi.

Toţi cei patru preşedinţi sud-coreeni încă în viaţă au fost urmăriţi penal, inculpaţi sau condamnaţi pentru infracţiuni penale.

Fostul preşedinte, Park Geun-Hye, destituită în martie 2017, se află în închisoare, în urma unei condamnări pentru corupţie. Împotriva sa au fost ceruţi 30 de ani de detenţie.

Chun Doo-hwan şi Roh Tae-woo, doi foşti generali, preşedinţi în anii 1980-1990, au executat pedepse cu închisoare în anii 1990 pentru corupţie şi trădare. Ei au fost însă graţiaţi după doi ani de detenţie.

