Șoc în Irlanda, după ce un român a răpit un bebeluș. A fost oprit la timp și snopit în bătaie

Scene șocante în Dublin, Irlanda, după ce un bărbat român a fost brutal bătut pe stradă. Acest lucru s-a întâmplat după ce individul a încercat să răpească un bebeluș dintr-un cărucior. Oamenii din zonă au intervenit în ajutorul mamei, l-au prins pe agresor și l-au bătut până la sosirea poliției. Copilul a ajuns imediat în brațele mamei sale, iar bărbatul a fost arestat imediat.

Femeia se întorcea acasă cu copilul ei de doar doi ani. A decis să-l ia cu ea la muncă deoarece nu se simțea bine și dorea să-l aibă aproape în cazul în care starea lui de sănătate se agravează. Pe drumul spre casă, a făcut o oprire la magazin, iar apoi a continuat drumul cu sacoșele de cumpărături și copilul în cărucior.

Bărbatul s-a apropiat de ei în fața casei și a încercat să smulgă bebelușul chiar de sub ochii mamei.

„Mi-a spus 'am nevoie de copilul tău'“

"Am intrat în grădina mea, aveam două sacoșe de cumpărături, așa că am lăsat căruciorul chiar acolo unde stai tu, am deschis ușa și am intrat, am pus sacoșele înăuntru și când m-am întors am văzut că un tip a sărit în grădină. Fiica mea se uita la Peppa Pig pe telefon, așa că m-am gândit "încearcă să îi fure telefonul" şi i-am zis "ce faci?", iar el mi-a apucat copilul de braț și mi-a spus "am nevoie de copilul tău", a spus mama bebelușului, potrivit Antena 3.

Pentru că nu era nimeni în preajmă care să răspundă la strigătele de ajutor ale mamei, femeia l-a atacat cu mâinile goale pe român ca să îşi protejeze copilul.

"Nu am avut altceva de făcut decât să îl iau la bătaie, și ăsta e singurul adevăr sincer. Am sărit pe el, să îl lovesc, continuând să strig după ajutor. Nu voiam să plece din zonă pentru că nu voiam să scape aşa uşor", a spus femeia.

În scurt timp, la faţa locului au ajuns mai mulţi localnici dar şi femeile de la un centru special care se afla în apropiere. Cu toţii l-au încolţit pe român şi au început să îl lovească. Între timp, la faţa locului a ajuns şi poliţia.

„Țineți minte fața acestor scursuri imunde!... au luat fetița verișoarei mele din grădina ei de pe strada șerifului, a intrat în grădină în timp ce ea a alergat în casă pentru câteva secunde să-și ia niște pungi de cumpărături, a ieșit și fiica ei dispăruse cu un bărbat care a plecat cu ea în cărucior. Acesta este absolut cel mai înspăimântător lucru care s-a întâmplat vreodată pe Pământ, acești imigranți sunt suficient de îndrăzneți încât să intre în grădinile și casele oamenilor și să le ia bebelușii. Îmi este silă până în adâncul stomacului, sufletul îmi este sfâșiat pentru verișoara mea... Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trecut chiar o secundă în plus, groaznic! Cum putem opri aceste lucruri, sincer... distribuiți această față de porc oribilă“, a scris un apropiat al femeii pe Twitter, iar postarea s-a viralizat rapid.