Șoc la Cupa Mondială - Germania pleacă acasă! A pierdut Spania intenționat pentru a evita Croația în optimi?

Echipa națională a Germaniei părăsește Cupa Mondială de fotbal din Qatar, după ce a terminat pe locul 3 în Grupa E. Nemții au învins Costa Rica în ultima etapă, scor 4-2, însă Japonia a învins Spania cu 2-1.

Astfel, clasamentul final al grupei este 1. Japonia - 6 puncte, 2. Spania - 4 puncte, 3. Germania - 4 puncte, 4. Costa Rica - 3 puncte.

Interesant e că Spania, în urma înfrângerii de joi seara, evită Croația în optimi, fază în care va juca împotriva câștigătoarei grupei F, Maroc. Croația va juca astfel în optimi împotriva Japoniei.

Atât Spania, cât și Germania conduceau cu 1-0 la pauză și calificarea celor două echipe în optimi mergea conform așteptărilor. După pauză a urmat un adevărat thriller. Japonia a întors scorul în trei minute (48 și 51), iar Cost Rica a preluat conducerea împotriva Germaniei prin golurile marcate în minutele 58 și 70. La aceste scoruri, în optimi se calificau Japonia și Costa Rica.

Germania a revenit și a marcat în minutul 73, 85 și 89, câștigând cu 4-2. Nu a fost însă suficient, pentru că Spania se califică la golaveraj.

⚽️ GOAL!



???????? Alvaro Morata gives Spain the lead over Japan#LaRoja | #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/g6JEDiwZOD — Fast Footy Goals (@fast_footygoals) December 1, 2022

Japan 1-1



RITSU DOAN! WHAT A. GOAL! pic.twitter.com/VJnIArCq1o — Fast GøaIs (@i6astv) December 1, 2022

⚽️ GOAL! Ao Tanaka



???????? Japan comes from behind to lead Spain 2-1#SamuraiBlue | #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/a5F9vXfl9r — Fast Footy Goals (@fast_footygoals) December 1, 2022

⚽️ GOAL!



???????? Serge Gnabry gives Germany the lead over Costa Rica#DieMannschaft | #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/ImkVFHsx8P — Fast Footy Goals (@fast_footygoals) December 1, 2022

⚽️ GOAL!



???????? Yeltsin Tejeda gets Costa Rica back on level terms with Germany#LosTicos | #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/CpETqVzgVU — Fast Footy Goals (@fast_footygoals) December 1, 2022

VARGAS GIVES COSTA THE LEAD AGAINST GERMANYpic.twitter.com/qZuYOhKMnS — FIFA World Cup 2022 (@2022_QatarWC) December 1, 2022