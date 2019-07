ȘOCANT O tânără care a fost să aprindă o lumânare fetelor a luat OCAZIA pentru a merge la Caracal și fost ARUNCATĂ în câmp: Poliția a REFUZAT să o ajute

O tânără în vârstă de 21 de ani care a mers marţi să aprindă lumânări la Caracal pentru Alexandra şi Luiza povesteşte cu groază cum şi ea a fost luată la ocazie și s-a trezit aruncată din mașină în câmp. Poliția i-a spus că nu are cu ce să o ajute. Totul în plin scandal național privind modul defectuos în care au acționat polițiștii în cazul Alexandrei.

"Sper să fie în viață. Cu toate că nu le cunosc, puteam să fiu și eu în locul lor. Anul trecut, la fel, am fost și eu la ocazie. Am avut norocul că m-a lăsat pe câmp, își începe povestirea tânăra de 21 de ani. Tot așa, un idiot la vreo 50 de ani, veneam de la școala de șoferi, am luat ocazie, suntem din Teleorman, am luat ocazie și m-a lăsat pe câmp, a venit prietenul meu și m-a luat. Că să mă culc cu el. Nu am acceptat și m-a lăsat. Eram mai multe persoane cu el, era o comună unde trebuia să-i lase pe ceilalți și mi-a zis că dacă nu fac cu el pe câmp, mă dă jos acolo", a povestit tânăra pentru digi24.ro