Octavian Jurma: Ne aflăm într-o fază de scădere accelerată a numărului de cazuri - Care va fi situația de sărbători

Epidemiologul Octavian Jurma afirmă, marţi seară, că ne aflăm într-o perioadă de scădere accelerată a numărului de cazuri de infectare cu coronavirus, însă numărul deceselor va continua să fie ridicat. Medicul crede că, la jumătatea lunii noiembrie, se va ajunge la sub 5.000 de cazuri pe zi, acesta fiind ”pragul de suportabilitate al spitalelor”. Epidemiologul crede că, dacă se respectă regulile, de sărbători se va ajunge la o rată de infectare de sub 1,5 la mie, notează news.ro.

”Este incontestabil că ne aflăm într-o faza de scădere accelerată a numărului zilnic de cazuri. În acest ritm vom coborî oficial sub 10.000 de cazuri pe zi încă din această săptămâna şi sub 5.000 de cazuri pe zi la mijlocul lunii noiembrie. Coborârea sub pragul de 5.000 de cazuri pe zi este importantă pentru că este pragul de suportabilitate COVID-19 al spitalelor din România”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Octavian Jurma.