OFICIAL - Călin Popescu Tăriceanu: Candidez la Primăria Capitalei. Am greutate și experiență!

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei, după ce negocierile cu PSD au eșuat.

”Sunt liberal de 30 ani și am acumulat o experiență foarte mare. Având în vedere pandemia de coronavirus este nevoie de oameni cu experiență, de oameni cu greutate, eu am și la propriu o anumită greutate. Am acumulat foarte multă experiență atât ca premier, cât și ca președinte al Senatului. Este o datorie, o responsabilitate pentru electoratul liberal să candidez la Primăria Capitalei.”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.