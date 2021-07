OFICIAL - Din 15 septembrie, vaccinare obligatorie în Franța pentru cei care intră în contact cu persoane vulnerabile

Preşedintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat, luni, într-un discurs televizat către națiunea franceză, că epidemia de coronavirus este sub control dar că se va introduce obligativitatea vaccinării anti-COVID pentru anumite persoane.

"Aşa cum am procedat de la începutul pandemiei, ţin să mă adresez direct cetăţenilor. În ce moment al luptei ne aflăm? Graţie angajamentului excepţional al personalului medical, am reuşit să aducem sub control epidemia şi să trăim din nou", a declarat Emmanuel Macron, într-un discurs televizat.

"În ultimele două săptămâni, am reuşit să ajungem la sub 2.000 de cazuri pe zi. Spitalizările şi decesele sunt la cele mai mici niveluri. Spunând aceste lucruri, gândurile mele sunt, în mod evident, la victime şi la apropiaţii acestora. Viaţa a putut continua doar pentru că suntem organizaţi", a afirmat Emmanuel Macron, conform cotidianului Le Figaro.

Preşedintele Franţei a indica ca vaccinarea va deveni obligatorie pentru persoanele care au contacte cu persoane vulnerabile.

"Ţara noastră se confruntă totuşi cu o reluare puternică a epidemiei care afectează toate teritoriile. Apariţia variantei Delta se traduce prin creşterea contagierilor în întreaga lume. (...) Avem un atu principal: vaccinul. Ne proteajează de varianta Delta şi evită în proporţie de 95% formele grave de îmbolnăvire. Cu cât ne vaccinăm mai mulţi, cu atât lăsăm mai puţin spaţiu răspândirii virusului. Vaccinarea va fi obligatorie pentru toţi cei care intră în contact cu persoane fragile. Din 15 septembrie, vor fi efectuate controale şi vor fi aplicate sancţiuni", a subliniat Macron.

În plus, Emmanuel Macron a anunţat că, în septembrie, vor fi chemate la vaccinare persoanele care au primit primele doze în ianuarie şi februarie. "Vreau să mă adresez celor care s-au vaccinat primii, în condiţiile în care în curând nivelul anticorpilor va scădea. Începând din toamnă, va fi o campanie pentru administrarea unei doze suplimentare de vaccin, în aceleaşi condiţii ca primele", a precizat preşedintele Franţei, conform cotidianului Le Monde.

Emmanuel Macron a anunţat şi instituirea unor restricţii antiepidemice speciale în teritoriile franceze Martinique şi La Reunion.

De asemenea, Emmanuel Macron a anunţat că, începând din 21 iulie, prezentarea certificatului sanitar care să ateste vaccinarea sau un test negativ va fi obligatorie în locurile culturale şi de divertisment în care sunt prezente peste 50 de persoane. Unii jurişti au criticat această iniţiativă, argumentând că încalcă drepturile civile.